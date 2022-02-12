25-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 12 февраля, пятью поединками стартует 25-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 15:30 Онлайн-трансляция



"Юнайтед" забил лишь девять голов в девяти последних домашних матчах Премьер-Лиги и в этом сезоне уже четырежды не смог отличиться на "Олд Траффорд" — больше, чем за всю прошлую кампанию. "Саутгемптон" потерпел только одно поражение в девяти последних поединках во всех соревнованиях, в каждом и забивая, и пропуская. "Красные дьяволы" ни разу не уступили в 11 последних встречах со "святыми" в рамках чемпионата (5 побед, 6 ничьих).



Защитник "Юнайтед" Алекс Теллес уже переболел коронавирусом и готов играть, Фред — пока нет. Эрик Байи и Неманья Матич отсутствуют с травмами.



Натан Редмонд остается в лазарете "Саутгемптона". Тино Ливраменто пропустил матч посреди недели, однако его колено должно быть в порядке.



БРЕНТФОРД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Брентфорд" потерпел пять поражений кряду в чемпионате — впервые с декабря 2007, когда клуб выступал в Лиге Два. "Кристал Пэлас" одержал лишь одну победу в 13 последних выездных матчах Премьер-Лиги. "Пчелы" только однажды уступили в 13 последних домашних встречах с "орлами" во всех соревнованиях — 0:3 в 1957 году.



"Брентфорд" надеется, что нападающий Айвен Тоуни успеет залечить икроножную мышцу вовремя. Витали Янельт тоже должен вернуться в строй. Кристиан Эриксен пока не готов к дебюту.



"Пэлас" предстоит оценить состояние триумфатора Кубка Африки в составе сборной Сенегала Шейху Куяте. Джеймс Томкинс и Джеймс Макартур решили свои проблемы со здоровьем.



ЭВЕРТОН — ЛИДС 18:00



Над "Эвертоном" нависла угроза оформить пять поражений подряд в высшем дивизионе, чего не случалось с серии из шести проигрышей в 2005 году. В трех из четырех матчей Премьер-Лиги в 2022 году "Лидс" забивал по три гола, хотя в 18 первых в этом сезоне — ни разу больше двух. В прошлой кампании "белые" одержали свою первую победу в 14 выездах к "ирискам" в чемпионате.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин полностью здоров, но Йерри Мина, Виталий Миколенко и Демарай Грей травмированы.



Хуниор Фирпо покинет лазарет "Лидса" только на следующей неделе. Лиам Купер и Калвин Филлипс тоже восстанавливаются после травм.



УОТФОРД — БРАЙТОН 18:00



"Уотфорд" проиграл все пять последних домашних матчей в высшем дивизионе — впервые с 1988 года. "Брайтон" повторил клубный рекорд из шести матчей Премьер-Лиги кряду без поражений. "Шершни" могут похвастать только одной победой в семи встречах с "чайками" в рамках Премьер-Лиги — 0:2 ранее в этом сезоне.



Сенегальский вингер Исмаила Сарр приступил к тренировкам с "Уотфордом" после возвращения с Кубка Африки. Самуэль Калу находится в ожидании своего дебюта.



Коронавирусом в стане "Брайтона" переболели Леандро Троссард и Алексис Макаллистер. Энок Мвепу и Джереми Сармьенто травмированы.



НОРВИЧ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 20:30 Онлайн-трансляция



"Норвич" на хорошем ходу, набрав семь очков в трех последних матчах Премьер-Лиги — лишь на одно меньше, чем в 12 предыдущих. "Манчестер Сити" выиграл 17 из 19 последних поединков во всех соревнованиях, набрав 40 очков из 42 последних в Премьер-Лиге. В 12 последних встречах с "горожанами" в чемпионате канарейки" пропустили 41 гол, потерпев восемь поражений.



Пропустивший два последних матча "Норвича" из-за болезни нападающий Джош Сарджент снова в строю. Лукас Рупп под вопросом, Озан Кабак и Энди Омобамиделе точно не сыграют.



"Сити" не может рассчитывать на Габриэля Жезуса и Коула Палмера.