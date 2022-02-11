Почеттино попросит купить Кейна в случае своего назначения в МЮ

Маурисио Почеттино попросит приобрести ему нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна в случае своего назначения главным тренером "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе сразу несколько авторитетных изданий сообщили, что Почеттино является фаворитом раздевалки "красных дьяволов" на роль постоянного наставника.



Судьба Маурисио на "Парк де Пренс" выглядит предрешенной, и кажется только вылет из Лиги Чемпионов отделает ПСЖ от того, чтобы позвать Зинедина Зидана на место аргентинца.



По информации The Telegraph, назначение в "Юнайтед" может стать для Почеттино возможностью воссоединиться с Кейном, которого он вырастил в бомбардира топ-уровня в "Тоттенхэме".



Прошлым летом Кейн едва не отправился в "Манчестер Сити". Казалось, то был последний шанс для Харри попробовать себя в топ-клубе, ведь в июле ему исполнится уж 29, однако Почеттино может осуществить мечту капитана сборной Англии.



Истекающий в конце сезона контракт Эдинсона Кавани, неопределенность с будущим Криштиану Роналду и угроза тюремного заключения Мейсона Гринвуда делают покупку нападающего одним из приоритетов для "дьяволов" на лето.