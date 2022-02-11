"Арсенал" согласовал покупку Мэтта Тернера

Клуб МЛС "Нью-Инглэнд Революшн" объявил о продаже своего голкипера Мэтта Тернера в "Арсенал".

О том, что "Арсенал" близок к покупке Тернера, стало известно еще в январе. Сейчас все стороны окончательно договорились, и "Нью-Инглэнд Революшен" смог официально подтвердить, что в случае прохождения медобследования Мэтт присоединится к "канонирам" в июне.



Ожидается, что 27-летний игрок сборной США, чей трансфер оценивается в 7.5 млн. фунтов, сменит Бернда Лено в роли дублера Аарона Рамсдейла на "Эмирейтс".



Тернер феноменально провел 2021 год, став лучшим голкипером МЛС и лучшим игроком матча всех звезд МЛС, выиграв с американской сборной Золотой Кубок КОНКАКАФ, где он вдобавок получил "Золотую перчатку".