"Арсенал" согласовал покупку Мэтта Тернера

Мэтт Тернер Клуб МЛС "Нью-Инглэнд Революшн" объявил о продаже своего голкипера Мэтта Тернера в "Арсенал".

О том, что "Арсенал" близок к покупке Тернера, стало известно еще в январе. Сейчас все стороны окончательно договорились, и "Нью-Инглэнд Революшен" смог официально подтвердить, что в случае прохождения медобследования Мэтт присоединится к "канонирам" в июне.

Ожидается, что 27-летний игрок сборной США, чей трансфер оценивается в 7.5 млн. фунтов, сменит Бернда Лено в роли дублера Аарона Рамсдейла на "Эмирейтс".

Тернер феноменально провел 2021 год, став лучшим голкипером МЛС и лучшим игроком матча всех звезд МЛС, выиграв с американской сборной Золотой Кубок КОНКАКАФ, где он вдобавок получил "Золотую перчатку".


Метки Арсенал, Нью-Инглэнд Революшн, Тернер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2022 21:00

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  1. alexomck 11.02.2022 21:24 # alexomck
    за личкой поехал, вестимо, в сборной основным, после арсенальской лавки, быть перестанет.

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  2. largo-winch 11.02.2022 21:17 # largo-winch
    27 лет, нонейм
    Арсенал прекрати!

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