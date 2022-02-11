Гвардиола ставит перед "Сити" цель набрать 96 очков

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил в 96 количество очков, необходимых его команде для завоевания титула Премьер-Лиги.

96 очков — ровно столько может набрать "Ливерпуль", если выигрывает все свои оставшиеся матчи в нынешнем сезоне Премьер-Лиги.



Гвардиола не считает такой сценарий невероятным и ожидает, что главный конкурент "Сити" будет безошибочен.



"Отрыв от "Ливерпуля" — это ничто. Ничто. Нам нужно выиграть еще много, много матчей. Чтобы стать чемпионами, нам нужно набрать больше 90 очков — 95 или 96, и прямо сейчас я практически уверен насчет этого".



"Мы совершили невероятный рывок — 13 побед в 14 матчах. Однако наш конкурент, "Ливерпуль", прямо за углом. Это говорит, насколько это сложно. Эти игроки показали, что не боятся выходить на каждый матч с оптимизмом, одновременно понимая, что ты всегда можешь потерять очки", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.