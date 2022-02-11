Эриксен уверен, что вернется на прежний уровень
Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен уверен, что он сможет вернуться на свой прежний уровень и не будет менять свой стиль игры.
Пережив остановку сердца прошлым летом, спустя полгода Эриксен возобновил игровую карьеру, заключив контракт до конца сезона с "Брентфордом".
29-летий датчанин уверен в себе, а также чувствует, что имплантированное в грудь электронно-механическое устройство не станет для него помехой.
"Я недалек от возвращения на поле, но мне сложно назвать дату, когда это произойдет".
"Насколько я слышал, я буду первым в Премьер-Лиге игроком с имплантируемым кардиовертер-дефибриллятором. Я не испытываю никаких страхов по этому поводу. Я не ощущаю это устройство, и если по нему ударят, я знаю, что оно достаточно безопасно".
"Я не боюсь единоборств и грубиянов в игре".
"Я не изменю свой стиль игры. В последние шесть месяцев у меня была возможность для дополнительной работы, поэтому сейчас мое состояние, возможно, еще лучше, чем прежде. Мне просто не хватает футбола".
"Я чувствую себя собой, поэтому не вижу причин, почему я не смогу вернуться на прежний уровень", — сообщил Эриксен BBC.
11.02.2022 19:00
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Конечно вернется, топ игрок.
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