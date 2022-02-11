Эриксен уверен, что вернется на прежний уровень

Полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен уверен, что он сможет вернуться на свой прежний уровень и не будет менять свой стиль игры.

Пережив остановку сердца прошлым летом, спустя полгода Эриксен возобновил игровую карьеру, заключив контракт до конца сезона с "Брентфордом".



29-летий датчанин уверен в себе, а также чувствует, что имплантированное в грудь электронно-механическое устройство не станет для него помехой.



"Я недалек от возвращения на поле, но мне сложно назвать дату, когда это произойдет".



"Насколько я слышал, я буду первым в Премьер-Лиге игроком с имплантируемым кардиовертер-дефибриллятором. Я не испытываю никаких страхов по этому поводу. Я не ощущаю это устройство, и если по нему ударят, я знаю, что оно достаточно безопасно".



"Я не боюсь единоборств и грубиянов в игре".



"Я не изменю свой стиль игры. В последние шесть месяцев у меня была возможность для дополнительной работы, поэтому сейчас мое состояние, возможно, еще лучше, чем прежде. Мне просто не хватает футбола".



"Я чувствую себя собой, поэтому не вижу причин, почему я не смогу вернуться на прежний уровень", — сообщил Эриксен BBC.