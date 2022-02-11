Мойес: "Зума доступен на матч с "Лестером"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил, что защитник Курт Зума доступен для участия в воскресном матче Премьер-Лиги против "Лестера".

Мойес навлек на себя определенную критику за то, что позволил Зума сыграть против "Уотфорда" в минувший вторник — спустя почти сутки после публикации скандального видео с избиением Куртом своей кошки.



А спонсор Vitality даже приостановил свое сотрудничество с "Вест Хэмом", упрекнув лондонский клуб за недостаточно серьезную реакцию на действия 27-летнего француза.



Кроме того, клуб Национальной Лиги "Дагнем энд Редбридж" отстранил от матчей Йоана Зума, младшего брата Курта, который снял и опубликовал резонансную видеозапись.



Однако Мойес остается на стороне игрока и не собирается отлучать Зума от команды только из-за общественного давления.



"Да, он доступен для участия в матче против "Лестера". Существуют различные точки зрения и мнения, должен ли он быть доступен. Мы как клуб приняли свое решение, и я его поддерживаю".



"Я не думаю, что клуб мог принять какие-либо дополнительные меры или отреагировать быстрее. "Вест Хэм" оштрафовал его на максимально разрешенную сумму. Все мы считаем его действия ужасными и жестокими".



"Мы так расстроены, и это совершенно не в духе Курта. Он очень хороший парень, и мы окажем ему помощь, насколько это возможно".



"Как и в случае с вождением в пьяном виде, большинству людей приходится пройти образовательные курсы, и ему это будет предложено".



"Мы сделаем все возможное, чтобы Курт улучшил свое понимание этого вопроса", — цитирует Мойеса Sky Sports.