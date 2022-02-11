Клопп: "Один из лучших дебютов, что я видел"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил дебют вингера Луиса Диаса в Премьер-Лиге.

Появившись на замену против "Кардиффа" в Кубке Англии, на следующий матч своего нового клуба, против "Лестера" накануне вечером, Диас появился в стартовом составе.



Клопп считает, что это была хорошая возможность выпустить Луиса с первых минут. Юрген остался доволен 25-летним колумбийцем.



"Это был его первый матч (в Премьер-Лиге), и это был, наверное, один из лучших дебютов, что я видел в исполнении нового игрока. Это правда, потому что он выглядел совершенно естественно".



"Однако это только первый матч, и мы должны посмотреть, как он адаптируется к темпу Премьер-Лиги и все такое. Мы не собираемся подгонять его".



"Вчера вечером была очень хорошая возможность выпустить его в старте, потому что Садио (Мане) здесь еще нет, а Мо вернулся после невероятно напряженного турнира. И да, он проявил себя", — цитирует Клоппа The Independent.