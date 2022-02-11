FA не будет проводить свое расследование в отношении Зума

Курт Зума FA не будет проводить свое расследование в отношении защитника "Вест Хэма" Курта Зума, который поколотил свою кошку.

Ранее на текущей неделе Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) изъяло из семьи Зума обоих питомцев и в ближайшие дни собирается предъявить Курту официальные заявления.

Бывший голкипер "Ливерпуля" и сборной Англии Крис Киркланд заявил, что поступок Зума — это хуже расизма, призвав Ассоциацию вмешаться и наказать живодера продолжительной дисквалификацией.

Однако Evening Standard стало известно, что FA, хоть и осуждает действия Зума, но вмешиваться не собирается. Ассоциация позволит RSPCA, полиции и "Вест Хэму" самим уладить это скандал.

Добавим, что в воскресенье "молотобойцам" играть против "Лестера" в Премьер-Лиге, и главный тренер лондонцев Дэвид Мойес находится под большим давлением из-за вопроса об участии Зума в матче.


Метки FA, Вест Хэм, Зума

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2022 16:00

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  1. ivan-tns 11.02.2022 16:25 # ivan-tns
    Зря они так! Сейчас все черные ополчатся на котиков и устроят погромы в Нью-Йорке...

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  2. chr1s8rown 11.02.2022 16:02 # chr1s8rown
    Лицо тупого гейпенса вот так выглядит

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