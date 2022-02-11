FA не будет проводить свое расследование в отношении Зума
FA не будет проводить свое расследование в отношении защитника "Вест Хэма" Курта Зума, который поколотил свою кошку.
Ранее на текущей неделе Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) изъяло из семьи Зума обоих питомцев и в ближайшие дни собирается предъявить Курту официальные заявления.
Бывший голкипер "Ливерпуля" и сборной Англии Крис Киркланд заявил, что поступок Зума — это хуже расизма, призвав Ассоциацию вмешаться и наказать живодера продолжительной дисквалификацией.
Однако Evening Standard стало известно, что FA, хоть и осуждает действия Зума, но вмешиваться не собирается. Ассоциация позволит RSPCA, полиции и "Вест Хэму" самим уладить это скандал.
Добавим, что в воскресенье "молотобойцам" играть против "Лестера" в Премьер-Лиге, и главный тренер лондонцев Дэвид Мойес находится под большим давлением из-за вопроса об участии Зума в матче.
11.02.2022 16:00
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Зря они так! Сейчас все черные ополчатся на котиков и устроят погромы в Нью-Йорке...
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Лицо тупого гейпенса вот так выглядит
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