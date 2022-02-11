"Лестер" установил цену за Тилеманса
"Лестер" понизил цену за своего полузащитника Юри Тилеманса в преддверии летнего трансферного окна.
Согласно слухам, грядущим летом Тилеманс может стать целью для клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Реала" и "Ювентуса".
"Лестер" предпочел бы сохранить Юри, однако от действующего контракта игрока сборной Бельгии остается только один полный год, а многомесячные попытки "лис" договориться о новой сделке ничем не увенчались.
Дабы не потерять Тилеманса через год безо всякой компенсации, "Лестер" вынужден установить более адекватную цену за Юри, нежели те 60 миллионов фунтов, которые "лисы" просили за свою звезду прошлым летом.
Как утверждает бельгийское издание Het Nieuwsblad, на сей раз "Лестер" будет готов отпустить 24-летнего полузащитника за 35 млн. фунтов, что выглядит привлекательной ценой за игрока такого возраста и такого калибра.
11.02.2022 15:00
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