Роналду запланировал встречу с Мендешем

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану запланировал встречу со своим агентом Жорже Мендешем, чтобы обсудить возможный уход из "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Роналду вернулся в "Юнайтед" только прошлым летом, заключив контракт на два года с опцией продления на третий.

Криштиану является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в этом сезоне, забив восемь голов в рамках Премьер-Лиги, однако к игре 37-летнего португальца и его участию в командных действиях регулярно возникают претензии.

Усиливает разочарование Роналду то, как складывается этот сезон для "Юнайтед". "Дьяволы" оказались не в состоянии тягаться с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и уже практически лишились шансов на трофеи.

Как сообщает Daily Mirror, Роналду собирается использовать свою поездку на родину в Португалию в следующем месяце, чтобы встретиться с Мендешем и обсудить свои дальнейшие планы.

Будущее Криштиану зависит не только от того, как завершится этот сезон, но и от того, кто будет назначен следующим главным тренером "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Мендеш, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2022 14:00

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  1. ilovemanutd 11.02.2022 14:44 # ilovemanutd
    Он разочарован в МЮ? Скорее руководство и болельщики в нём разочарованы, уже и забивать не может, а это была его единственная сильная сторона, он даже мяч нормально подержать не может.

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  2. alexomck 11.02.2022 14:34 # alexomck
    много новостей про это гелевое днище, типикал -1, уйдёт и на поле никто не заметит.

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  3. true-manc 11.02.2022 14:17 # true-manc
    сейчас бы перечитать летние комменты, когда скумы обдрочились на приход кристинки и всерьез рассчитывали на борьбу за чемпионство)))))

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  4. frisby 11.02.2022 14:16 # frisby
    фсё. сдулась дырявая гелевая сучка. ПРИРОДУ не наебёшь и нехуй строить из себя супермена. Пусть писдует в млс или катар и там ходит пешком и стоит у штрафной.

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  5. jirrort 11.02.2022 14:02 # jirrort
    В бёрнли этого топарика, впишется как влитой.Там как раз вся игра состоит из навесов в штрафную.

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