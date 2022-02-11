Роналду запланировал встречу с Мендешем
Нападающий Криштиану запланировал встречу со своим агентом Жорже Мендешем, чтобы обсудить возможный уход из "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.
Роналду вернулся в "Юнайтед" только прошлым летом, заключив контракт на два года с опцией продления на третий.
Криштиану является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в этом сезоне, забив восемь голов в рамках Премьер-Лиги, однако к игре 37-летнего португальца и его участию в командных действиях регулярно возникают претензии.
Усиливает разочарование Роналду то, как складывается этот сезон для "Юнайтед". "Дьяволы" оказались не в состоянии тягаться с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и уже практически лишились шансов на трофеи.
Как сообщает Daily Mirror, Роналду собирается использовать свою поездку на родину в Португалию в следующем месяце, чтобы встретиться с Мендешем и обсудить свои дальнейшие планы.
Будущее Криштиану зависит не только от того, как завершится этот сезон, но и от того, кто будет назначен следующим главным тренером "Юнайтед".
11.02.2022 14:00
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Он разочарован в МЮ? Скорее руководство и болельщики в нём разочарованы, уже и забивать не может, а это была его единственная сильная сторона, он даже мяч нормально подержать не может.
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много новостей про это гелевое днище, типикал -1, уйдёт и на поле никто не заметит.
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сейчас бы перечитать летние комменты, когда скумы обдрочились на приход кристинки и всерьез рассчитывали на борьбу за чемпионство)))))
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фсё. сдулась дырявая гелевая сучка. ПРИРОДУ не наебёшь и нехуй строить из себя супермена. Пусть писдует в млс или катар и там ходит пешком и стоит у штрафной.
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В бёрнли этого топарика, впишется как влитой.Там как раз вся игра состоит из навесов в штрафную.
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