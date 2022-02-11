Роналду запланировал встречу с Мендешем

Нападающий Криштиану запланировал встречу со своим агентом Жорже Мендешем, чтобы обсудить возможный уход из "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

Роналду вернулся в "Юнайтед" только прошлым летом, заключив контракт на два года с опцией продления на третий.



Криштиану является лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в этом сезоне, забив восемь голов в рамках Премьер-Лиги, однако к игре 37-летнего португальца и его участию в командных действиях регулярно возникают претензии.



Усиливает разочарование Роналду то, как складывается этот сезон для "Юнайтед". "Дьяволы" оказались не в состоянии тягаться с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и уже практически лишились шансов на трофеи.



Как сообщает Daily Mirror, Роналду собирается использовать свою поездку на родину в Португалию в следующем месяце, чтобы встретиться с Мендешем и обсудить свои дальнейшие планы.



Будущее Криштиану зависит не только от того, как завершится этот сезон, но и от того, кто будет назначен следующим главным тренером "Юнайтед".