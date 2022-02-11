Артета требует ответов от судейского корпуса
Наставник "Арсенала" Микель Артета потребовал объяснить ему судейские решения в отношении его команды.
Накануне против "Вулверхэмптона" подопечные Артеты заработали свою четвертую красную карточку в шести последних матчах — Габриэль Мартинелли оставил "канониров" вдесятером, схлопотав два "горчичника" за два фола с разницей в пять секунд.
Вместо того, чтобы искать проблемы в своей команде, Артета переводит стрелки на арбитров и обещает поговорить с их боссом Майком Райли.
"Я недоволен судейскими решениями в отношении нас в этом сезоне, но я поговорю об этом с судейским корпусом".
"Мне нужно объяснение того, что случилось сегодня. Скоро эти переговоры пройдут", — приводит слова Артеты Sky Sports.
11.02.2022 13:00
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два фола на жк в течении 10 сек случились, Артета, камон!
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Да в рот ему дадут и всё, вон уже раскрыл широко, а все остальные xyи обнять хочет
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