Артета требует ответов от судейского корпуса

Наставник "Арсенала" Микель Артета потребовал объяснить ему судейские решения в отношении его команды.

Накануне против "Вулверхэмптона" подопечные Артеты заработали свою четвертую красную карточку в шести последних матчах — Габриэль Мартинелли оставил "канониров" вдесятером, схлопотав два "горчичника" за два фола с разницей в пять секунд.



Вместо того, чтобы искать проблемы в своей команде, Артета переводит стрелки на арбитров и обещает поговорить с их боссом Майком Райли.



"Я недоволен судейскими решениями в отношении нас в этом сезоне, но я поговорю об этом с судейским корпусом".



"Мне нужно объяснение того, что случилось сегодня. Скоро эти переговоры пройдут", — приводит слова Артеты Sky Sports.