Невеш: "Арсенал" праздновал так, словно выиграл лигу"
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш счел за комплимент бурную радость "Арсенала" после победы над его командой.
Вдесятером выстояв заключительные 20 минут на "Молинью" накануне вечером, "Арсенал" отпраздновал победу 0:1 и поднялся на пятое место в Премьер-Лиге.
Невеш остался удивлен, как "канониры" радовались победе, и считает такую реакцию высокой оценкой игре "волков".
"Мы сыграли хорошо, но забитые голы даются нам с трудом, и мы много пропускаем после стандартов".
"В случае с их голом есть некоторые сомнения насчет того, был там фол или нет, но таков футбол. Мы привыкли к подобным решениям".
"Нам нужно значительно прибавить в плане забитых голов, потому что мы создаем моменты, но недостаточно хорошо их реализуем".
"Я могу смириться с решением засчитать их гол, но в некоторых матчах такие голы засчитывают, в других — нет. Отсутствие последовательности в такого рода решениях нас расстраивает".
"Мы видели, как они праздновали победу, и это показывает наш уровень. За последние 10 лет я не видел, чтобы "Арсенал" праздновал таким образом. Такое впечатление, что они выиграли лигу", — цитирует Невеша Daily Mirror.
11.02.2022 12:00
Просмотров: 138
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: