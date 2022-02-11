Клопп: "Мы не представляли, насколько хорош Жота"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что нападающий Диогу Жота превзошел его ожидания.

Накануне вечером Жота своим дублем обеспечил "Ливерпулю" победу 2:0 над "Лестером". Теперь на счету Диогу уже 17 голов за "красных" в этом сезоне.



Клопп не думал, что Жота будет так хорош, когда покупал Диогу у "Вулверхэмптона" в 2020 году, однако считает, что 25-летний португалец способен прибавить еще.



"Конечно, сейчас голы даются ему легко, и это невероятно помогает нам. Это всегда полезно, но в отсутствие Мо (Салаха) и Садио (Мане) — крайне полезно".



"Мы заранее знали, что он хорош, но не представляли, насколько, какой его потолок или чего он способен достичь. Я не уверен, что он уже реализовал весь свой потенциал, потому что он лишь прибавляет".



"Если вы поговорите с ним, то обнаружите, что он очень умный человек, поэтому он сам рассудит, что правильно для него, и использует это для дальнейших шагов".



"Это не так, что Диогу нам достался бесплатно. Для нас было очевидно, что он обладает потенциалом — и работоспособностью, что важнее всего".



"Когда у тебя это есть, всегда существует пространство, чтобы стать лучше. Он все еще очень молодой парень, и мы должны создать условия, чтобы он смог сделать дальнейшие шаги", — цитирует Клоппа Sky Sports.