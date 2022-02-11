Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных и запоминающихся событий 24-го тура Премьер-Лиги.





"Эвертон" в борьбе за выживание



Победа над "Брентфордом" в Кубке Англии вызвала воодушевление среди болельщиков "Эвертона". Но несмотря на атакующие порывы Фрэнка Лэмпарда, команда остается сырой и не удерживает мяч под серьезным давлением. Первая игра нового тренера в чемпионате завершилось поражением, да еще и от соперника, способного отправить "ирисок" в зону вылета.



"Ньюкасл" наращивал обороты в процессе и параллельно тому, как сдавал "Эвертон". Гости "Сент-Джеймс Парк" неплохо начали игру, но травмы Мины и Грея стали ударом по гостям. В отсутствии Доминика Калверт-Левина и при растерянной игре Деле Алли, оказавшегося в не в своей тарелке, "Эвертон" не мог положиться и на индивидуальный класс. У "Ньюкасла" его было достаточно, чтобы конвертировать хорошее командное выступление в три очка, и подвиги Сен-Максимена с Триппьером тут стоят особняком.



Команда Эдди Хау зону вылета покинула, а "Эвертон" опускается к ней неприлично близко. Не похоже, что команда Лэмпарда готова выдать серию победных результатов, потому на ближайшее время "ириски" точно становятся претендентами на вылет.



"Юнайтед" снова подводит реализация



Каким бы провалом ни был вылет "Манчестер Юнайтед" от "Мидлсбро" из Кубка Англии, команда Ральфа Рангника легко могла завершить тот вечер с уверенной победой. МЮ не реализовал огромное количество моментов и позволил сопернику вернуться в игру после перерыва, а затем уже не нащупал свой игровой ритм.



История повторилась во вторник на "Терф Мур". До перерыва "Бернли" просто не было в игре с "Юнайтед". Манкунианцы забили трижды, но только один гол был засчитан арбитрами. На второй тайм "Бернли" вышел другой командой. Этого можно было ожидать, но все проблемы, которые Ваут Вегхорст доставил обороне "красных дьяволов", не стоил бы ничего, забей команда Рангника больше до перерыва. А возможности для этого имелись.



"Юнайтед" же снова ограничился одним голом, на который "Бернли" ответил точным ударом Джея Родригеса. Вернуть себе прежний контроль гости не смогли, во второй раз за несколько дней потерпев неудачу. На уровень лучших команд Европы МЮ не претендует, но их результаты должны быть лучше на фоне последних выступлений.



"Саутгемптон" полностью переиграл "Тоттенхэм"



После матча Антонио Конте говорил об эмоциональной нестабильности его команды как о причине упущенной победы над "Саутгемптоном". Проблема здесь не только в том, что чрезмерная реакция на голы исходит от самого тренера, но и в том, что реальная причина результата — тот факт, что "Саутгемптон" полностью переиграл "шпор".



Ральф Хазенхюттль назвал выступление своей команды "лучшим в сезоне". Эта победа и вправду впечатлила даже больше, чем ничья с "Манчестер Сити". "Тоттенхэм" нашел способ забить два мяча, но на деле "Саутгемптон" загнал команду Конте на ее половину поля за счет агрессивного прессинга. И если во втором тайме игра выглядела более равной, то до перерыва "святые" доминировали над соперником, в последнее время взявшим за привычку побеждать дома.



Не все эти победы были убедительными, и "Тоттенхэм" едва не вышел сухим из воды на этот раз. Но два поздних мяча "Саутгемптона" пришли не из ниоткуда и должны были случиться намного раньше.



Коутиньо сильно вернулся в Премьер-Лигу



Матч "Астон Виллы" и "Лидса" стал самым результативным в этом туре. Тут было все: великолепные голы, нелепые ошибки в обороне, интрига и удаление. Ничья стала логичным итогом поединка, где ни одна из команд не имела преимущества в игре, но имела достаточно класса в атаке, чтобы реализовывать свои моменты.



Дубль Даниэля Джеймса сделал валлийца героем в составе "Лидса". У "Астон Виллы" эту награду между собой должны разделить Филиппе Коутиньо и Джейкоб Рэмси. Воспитанник бирмингемского клуба оформил свой первый дубль в карьере, а бразилец был даже эффективнее: на его счету отменный гол и два мастерских ассиста на Рэмси. Дебютный мяч Коутиньо забил уже в первой игре с "Манчестер Юнайтед", но это было его первое большое заявление в составе "Виллы". Такие показатели в одном матче у бразильца были только однажды за пять лет выступлений в "Ливерпуле".



Возвращение Коутиньо в Премьер-Лигу пока превосходит ожидания даже тех, кто был изначально настроен оптимистично.



"Брентфорду" нужно что-то менять



Поражение на поле "Манчестер Сити" (еще и не разгромное) — не причина критиковать команду, к тому же "Брентфорд" смотрелся неплохо в оборонительном плане. Но для команды Томаса Франка оно стало пятым подряд в чемпионате. В 17 последних матчах Премьер-Лиги лондонцы одержали только три победы.



Эффектно начав сезон, сейчас "Брентфорд" на пути к зоне вылета, если такая динамика сохранится. Возможно, для Франка пришло время снова перестроить игру команды. Выйдя в элиту, "Брентфорд" отказался от своих прежних основ. "Пчелы" оставили в Чемпионшипе ставку на контроль мяча, стали играть 3-5-2 с прямыми передачами на форвардов. Это перестало давать результатов в последние недели. Если Кристиан Эриксен сможет играть в ближайшие недели, ответ может дать он, тем более что экс-футболиста "Тоттенхэма" сложно представить в той системе, которую "Брентфорд" использует прямо сейчас.



"Ливерпуль" берет реванш у "Лестера"



Победа над командой Юргена Клоппа в конце декабря могла стать переломным моментом для "Лестера", но продолжения не последовало. В чемпионате "лисы" больше не побеждали, а с трофеем Кубка Англии команда попрощалась, разгромно уступив на выезде "Ноттингем Форест".



На своем поле реванш у подопечных Брендана Роджерса взял и "Ливерпуль". Несмотря на хорошее выступление Каспера Шмейхеля, Диогу Жота все равно дважды поразил ворота гостей и позволил мерсисайдцам спокойно заработать три очка. Дистанция от "Манчестер Сити" сохраняется: "Ливерпуль" уступает лидерам девять баллов и имеет матч в запасе. Такие цифры не выглядят приговором в феврале, хотя и сам Клопп и убеждает в том, что "шансов нет". Возможно, чтобы заставить "Сити" ощущать то же самое и хоть немного расслабить всегда сконцентрированного конкурента.



"Арсенал" прерывает серию неудач



В январе команда Микеля Артеты не забила ни одного гола, а вылет из Кубка Англии оставил ей до конца сезона только выступления в Премьер-Лиге. Игра с "Вулверхэмптоном", одержавшим три победы кряду, была важной. "Волки" могли догнать "Арсенал", но и сами "канониры" имели шанс выйти на пятое место. Которым в итоге воспользовались.



У "Вулверхэмптона" дела с результативностью стали чуть лучше, но на средний показатель в один гол за матч команда Бруну Лаже пока не вышла. Потому "Арсеналу" было важно забить первым, заставив соперника мучиться в позиционных атаках. Гол Габриэля был не самым памятным, но выполнил свою функцию. Хозяева "Молинью" забрасывали штрафную "Арсенала" подачами до конца поединка, но их качество оставляло желать лучшего, потому до реальных моментов дело почти не доходило. Уникальное по сути удаление Габриэля Мартинелли оставило "Арсенал" в меньшинстве в середине второго тайма, но "волки" не воспользовались и этим. Возможность бросить в атаку всю команду не сделала их игру более изобретательной.



Прервав серию из четырех матчей без голов, "Арсенал" взял важные три очка. Нестабильность команды вряд ли уйдет, но она же отличает и конкурентов "канониров". "Волки" возможность стать одним из них в четверг упустили.



Иван Громиков специально для FAPL.ru