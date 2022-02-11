"Ювентус" готов подписать Погба только с понижением зарплаты

Полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба пришлось бы смириться с понижением своей зарплаты ради возвращения в "Ювентус".

Именно из "Ювентуса" Погба прибыл на "Олд Траффорд" в 2016 году, однако сейчас от контракта Поля с "Юнайтед" остается менее пяти месяцев.



По информации Il Bianconero, в данный момент крайне маловероятно, что Погба заключит новую сделку с "красными дьяволами" — Поль отчаянно хочет вернуться в Турин, где он провел четыре успешных сезона и вырос в игрока мирового уровня.



Проблема в том, что в Манчестере Погба получает 290 тысяч фунтов в неделю, но "Ювентус" столько платить Полю не готов, несмотря на возможность подписать 28-летнего француза свободным агентом.



"Ювентус" и так нагрузил свою зарплатную ведомость покупками Душана Влаховича с Денисом Закариа в январе, поэтому Погба предстоит сделать выбор между возвращением в комфортную для себя обстановку и возможностью увеличить свой заработок где-нибудь еще.