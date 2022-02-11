"Ювентус" готов подписать Погба только с понижением зарплаты
Полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба пришлось бы смириться с понижением своей зарплаты ради возвращения в "Ювентус".
Именно из "Ювентуса" Погба прибыл на "Олд Траффорд" в 2016 году, однако сейчас от контракта Поля с "Юнайтед" остается менее пяти месяцев.
По информации Il Bianconero, в данный момент крайне маловероятно, что Погба заключит новую сделку с "красными дьяволами" — Поль отчаянно хочет вернуться в Турин, где он провел четыре успешных сезона и вырос в игрока мирового уровня.
Проблема в том, что в Манчестере Погба получает 290 тысяч фунтов в неделю, но "Ювентус" столько платить Полю не готов, несмотря на возможность подписать 28-летнего француза свободным агентом.
"Ювентус" и так нагрузил свою зарплатную ведомость покупками Душана Влаховича с Денисом Закариа в январе, поэтому Погба предстоит сделать выбор между возвращением в комфортную для себя обстановку и возможностью увеличить свой заработок где-нибудь еще.
11.02.2022 09:00
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Последние комментарии:
Поль отчаянно хочет вернуться в Турин, где он провел четыре успешных сезона и вырос в игрока мирового уровня.
Источник: http://fapl.ru/posts/91331/?c=1
Какое нах Турин???? Торино это клуб из Ювентуса!
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10 игр в лиге 1+7, с такой статой легко пошлёт этот макаронный клубишко и правильно сделает.
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Ему столько готов будет платить только ПСЖ и Ньюкасл, остальным он не нужен. Нет соответствия по соотношению цены (зарплаты) и качества.
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Это оголтелый расизм, но...с Погбой надо имено так - эта абизян не заслуживает высокой зарплаты и должен играть только за еду.
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Удивительно, что этого клоуна еще кто-то считает профессиональным футболистом. Его место на улице, йога-бонито под пивко.
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