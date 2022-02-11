Райс не хочет бестрофейной карьеры

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что не представляет свою карьеру без трофеев.

В прошлом году Райс отклонил предложение своего клуба о новом контракте, сославшись на желание выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Деклана связывают с переходом в "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" грядущим летом, и следующие слова 23-летнего англичанина определенно воодушевят заинтересованные клубы.



"Я всегда говорил это. Я не хочу завершить карьеру, ничего не выиграв".



"Будучи ребенком, я рос и видел, как все эти игроки топ-уровня выигрывают трофеи, Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов".



"Как футбольный фанат и игрок я хочу выиграть лучшие награды. Я хочу выиграть Премьер-Лигу и поднять этот трофей, я хочу выиграть Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, я хочу побеждать со сборной Англии. Я хочу выиграть все. Если у тебя как у футболиста нет таких амбиций, то зачем ты играешь?"



"Я хочу получить этот опыт завоевания трофеев и стать как можно лучше", — сообщил Райс ютуб-каналу Гари Невилла The Overlap.