Клопп: "Не думаю, что "Сити" уже почувствовал наше дыхание"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команде пока не удалось напрячь лидирующий в Премьер-Лиге "Манчестер Сити".

Уверенная победа 2:0 над "Лестером" в четверг вечером позволила "Ливерпулю" восстановить отставание в девять очков от "Сити".



Однако Клопп не ожидает, что "горожане" начнут нервничать, и по-прежнему предпочитает думать о своей игре.



"Если честно, я не уверен, что мы в том положении, чтобы они напряглись. Даже если нам не удастся их настичь, это не значит, что мы не можем провести свой лучший сезон, насколько это возможно".



"Прежде всего мы должны выигрывать свои матчи. У нас громадный клуб, и у нас всегда одинаковый настрой. Я не помню ни одного поражения здесь, когда бы после кто-нибудь сказал: "Да, этот матч можно было проиграть".



"Если есть матч, значит мы надеваем футболки и выходим побеждать. Не всегда получается, но, к счастью, пару раз нам удалось".



"Нам было очень важно одержать победу сегодня вечером, но дело не только в погоне за "Манчестер Сити" — позади нас много команд, которые хотят подняться выше, и это тоже важная задача".



"Я не думаю, что они ("Сити") уже почувствовали наше дыхание, но нам просто нужно продолжать выигрывать матчи", — цитирует Клоппа Sky Sports.