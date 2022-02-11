У Артеты "закончились идеи", как остановить красные карточки

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что находится в недоумении насчет очередного удаления у своей команды.

Совершив два фола с разницей в пять секунд, нападающий Габриэль Мартинелли получил две желтые карточки и оставил "Арсенал" вдесятером за 20 минут до окончания выездного матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



Это уже четвертое удаление у "канониров" в 2022 году, и после выстраданной победы 0:1 Артета не смог ясно объяснить, как он собирается улучшить дисциплину своих игроков на поле.



"Я никогда не видел ничего подобного. Возможно, правила это и позволяют, но тебе нужно очень, очень постараться, чтобы это случилось".



"Крайне сложно выигрывать матчи, когда это случается. Нам нужно прекратить это, и это одна из наших главных задач".



"Сегодня случилось нечто, чего я прежде никогда не видел в своей карьере. Это был первый раз".



"Как мы собираемся избегать красных карточек? У меня закончились идеи".



"Оставшиеся 16 матчей нам нужно провести 11 игроками. Это будет ключом к победам в матчах. Побеждать в Премьер-Лиге и так довольно тяжело, а вдесятером — маловероятно", — цитирует Артету talkSPORT.