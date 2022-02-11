"Арсенал" вдесятером удержал победу против "Вулверхэмптона"

Габриэль "Арсенал" вдесятером удержал победный счет в выездном противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 0:1.

Главный тренер "волков" Бруну Лаже отреагировал на вылет из Кубка Англии от "Норвича", вернув в старт Жозе Са, Марсала, Ромена Саисса, Франсишку Тринкау и Рауля Хименеса.

В стартовом составе "канониров" произошло три изменения. Вместо Роба Холдинга, Альбера Самби Локонги и Эмиля Смит-Роу появились Седрик Соареш, Томас Партей и Гранит Джака.

В начале матча хозяева "Молинью" выглядели увереннее и чуть больше владели мячом. "Арсенал" был осторожен, присматриваясь к сопернику.

Опасные моменты практически отсутствовали, однако на 25-й минуте гостям удалось открыть счет. "Вулверхэмптон" не смог вынести мяч после розыгрыша углового у ворот Са, и во второй волне атаки Бен Уайт сделал скидку на Александра Лакасетта, который опередил голкипера и позволил Габриэлю протолкнуть снаряд в ворота — 0:1.

"Волки" не стали расстраиваться из-за пропущенного гола, продолжив владеть инициативой. "Канониров" устраивало играть вторым номером, однако остроты матчу не хватало.

Во втором тайме "Арсенал" продолжил удерживать свое преимущество, но на 69-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Габриэль Мартинелли в одном эпизоде заработал две желтые карточки и оставил свою команду вдесятером.

На 70-й минуте Гранит Джака поразил свои ворота после навеса со штрафного, однако автогол не был засчитан из-за вмешательства игрока в офсайда.

Спустя всего минуту Лакасетт мог похоронить интригу. Александр вышел один на один по левому краю штрафной, но промахнулся мимо дальнего угла ворот.

В концовке матча "Вулверхэмптон" подверг своего соперника серьезному давлению, однако простым навалом "канониров" было не взять.

Два бразильца Габриэля сделали этот матч. "Арсенал" проявил характер и набрал ценные три очка, догнав в таблице "Манчестер Юнайтед".

"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2022 00:45

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  1. wengerrrro 11.02.2022 01:49 # wengerrrro
    Спустя всего минуту Лакасетт мог похоронить интригу. Александр вышел один на один по левому краю штрафной, но промахнулся мимо дальнего угла ворот.

    просто классика днины)

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  2. aliluya-nn 11.02.2022 00:56 # aliluya-nn
    Трудная победа ..в Арсенале настолько взаимозаменяемая команда, что каждый может удалиться без потери качества ..ладно хоть вели к этому моменту ..они настолько часто удаляются, что вдесятером в обороне играют не хуже чем в полных составах
    ..а так битва за 4-ку будет как битва хромых со слепыми ..все играют хреноватенько
    ..и Рамсдейл топово в чемпионате играет

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  3. redwhitegun 11.02.2022 00:56 # redwhitegun
    Габриэль, Уайт и Рамсдейл топчики. Ляказет... Артета... Парковать автобус за 20 минут до конца матча как то не по нашему совсем. Тошно смотреть было.

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  4. kukuruzzo 11.02.2022 00:51 # kukuruzzo
    хоть отскочили...

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  5. tolikohota 11.02.2022 00:51 # tolikohota
    Мокрощелси88 уже течет от победы Арсенала

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