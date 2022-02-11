"Арсенал" вдесятером удержал победу против "Вулверхэмптона"

"Арсенал" вдесятером удержал победный счет в выездном противостоянии с "Вулверхэмптоном" — 0:1.

Главный тренер "волков" Бруну Лаже отреагировал на вылет из Кубка Англии от "Норвича", вернув в старт Жозе Са, Марсала, Ромена Саисса, Франсишку Тринкау и Рауля Хименеса.



В стартовом составе "канониров" произошло три изменения. Вместо Роба Холдинга, Альбера Самби Локонги и Эмиля Смит-Роу появились Седрик Соареш, Томас Партей и Гранит Джака.



В начале матча хозяева "Молинью" выглядели увереннее и чуть больше владели мячом. "Арсенал" был осторожен, присматриваясь к сопернику.



Опасные моменты практически отсутствовали, однако на 25-й минуте гостям удалось открыть счет. "Вулверхэмптон" не смог вынести мяч после розыгрыша углового у ворот Са, и во второй волне атаки Бен Уайт сделал скидку на Александра Лакасетта, который опередил голкипера и позволил Габриэлю протолкнуть снаряд в ворота — 0:1.



"Волки" не стали расстраиваться из-за пропущенного гола, продолжив владеть инициативой. "Канониров" устраивало играть вторым номером, однако остроты матчу не хватало.



Во втором тайме "Арсенал" продолжил удерживать свое преимущество, но на 69-й минуте игра приняла неожиданный поворот. Габриэль Мартинелли в одном эпизоде заработал две желтые карточки и оставил свою команду вдесятером.



На 70-й минуте Гранит Джака поразил свои ворота после навеса со штрафного, однако автогол не был засчитан из-за вмешательства игрока в офсайда.



Спустя всего минуту Лакасетт мог похоронить интригу. Александр вышел один на один по левому краю штрафной, но промахнулся мимо дальнего угла ворот.



В концовке матча "Вулверхэмптон" подверг своего соперника серьезному давлению, однако простым навалом "канониров" было не взять.



Два бразильца Габриэля сделали этот матч. "Арсенал" проявил характер и набрал ценные три очка, догнав в таблице "Манчестер Юнайтед".



"Вулверхэмптон" — "Арсенал". Отчет о матче