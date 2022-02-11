Дубль Жоты принес "Ливерпулю" победу над "Лестером"
Дубль Диогу Жоты обеспечил "Ливерпулю" практически безупречную победу над "Лестером" — 2:0.
Относительно кубковой победы над "Кардиффом" в стартовый состав "красных" вернулись Алиссон, Жоэль Матип, Энди Робертсон, Фабиньо и Тиаго Алькантара. Зимний новичок Луис Диас также появился с первых минут.
В старт "лис" вернулись пятеро: Каспер Шмейхель, Бубакари Сумаре, Кирнан Дьюсбери-Холл, Марк Олбрайтон и Патсон Дака.
Первый по-настоящему опасный момент создали гости. На седьмой минуте Джеймс Мэддисон пробивал с острого угла, однако Алиссон выручил "Ливерпуль".
Этим "Лестер" в первом тайме и ограничился, если говорить об атакующих действиях. Хозяева заставили своего соперника обороняться и бегать без мяча.
"Красные" никуда не спешили, постепенно затягивая удавку на шее своей жертвы, и на 34-й минуте счет был открыт. Шмейхель отразил удар Виргила Ван Дейка головой после подачи углового, но Диогу Жота сыграл на добивании — 1:0.
После перерыва "Ливерпуль" продолжил диктовать игру, регулярно создавая опасные моменты. Чего стоит только выход один на один появившегося на замену Мохамеда Салаха на 75-й минуте, однако Шмейхель не позволил отличиться египтянину.
Было бы несправедливо, если бы "красные" не забили второй гол, однако этого пришлось подождать до 86-й минуте. Матип с подступов к штрафной сделал пас низом к 11-метровой отметке, откуда удар с касанием штанги нанес Жота — 2:0.
"Ливерпуль" затянул со вторым голом, что оставляло "Лестеру" некоторую надежду, однако у "лис" практически не было возможностей огрызнуться, и второй забитый мяч лишь сделал итоговый счет более справедливым — "красные" были значительно лучше.
"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче
11.02.2022 00:35
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Последние комментарии:
пенсы как кукарекали
лузерка без салаха и манэ сдуется ко-ко-ко
в итоге продолжают нюхать даже сыграв на матч больше
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Высер обоссаного цыгано-эстонского петора)))))
Норм у него срака под скриптокапотом подгорает....
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У кого-то трехногий Пукака и глухой верник, а у ЛФК 2 лучших снайпера АПЛ.
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Великая победа - и шаг к чемпионству.Как КлОП это делает без единного доллара.Магия.Тренер ТОТ Из зе ТОП намбер УАН!
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КНЯЗИ!!!
С победой!
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Ноттингем Форрест - Лестер:
> 4:1
ливерпук - Лестер:
> 2:0
команда чемпионшипа отгрузила лестеру в 2 раза больше мячей, ахахахаха, это показательно и наглядно демонстрирует, почему портовой срани уготовано место на страпоне
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Красuво! Гонка продолжается
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Жота - БОГ
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