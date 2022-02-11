Дубль Жоты принес "Ливерпулю" победу над "Лестером"

Диогу Жота Дубль Диогу Жоты обеспечил "Ливерпулю" практически безупречную победу над "Лестером" — 2:0.

Относительно кубковой победы над "Кардиффом" в стартовый состав "красных" вернулись Алиссон, Жоэль Матип, Энди Робертсон, Фабиньо и Тиаго Алькантара. Зимний новичок Луис Диас также появился с первых минут.

В старт "лис" вернулись пятеро: Каспер Шмейхель, Бубакари Сумаре, Кирнан Дьюсбери-Холл, Марк Олбрайтон и Патсон Дака.

Первый по-настоящему опасный момент создали гости. На седьмой минуте Джеймс Мэддисон пробивал с острого угла, однако Алиссон выручил "Ливерпуль".

Этим "Лестер" в первом тайме и ограничился, если говорить об атакующих действиях. Хозяева заставили своего соперника обороняться и бегать без мяча.

"Красные" никуда не спешили, постепенно затягивая удавку на шее своей жертвы, и на 34-й минуте счет был открыт. Шмейхель отразил удар Виргила Ван Дейка головой после подачи углового, но Диогу Жота сыграл на добивании — 1:0.

После перерыва "Ливерпуль" продолжил диктовать игру, регулярно создавая опасные моменты. Чего стоит только выход один на один появившегося на замену Мохамеда Салаха на 75-й минуте, однако Шмейхель не позволил отличиться египтянину.

Было бы несправедливо, если бы "красные" не забили второй гол, однако этого пришлось подождать до 86-й минуте. Матип с подступов к штрафной сделал пас низом к 11-метровой отметке, откуда удар с касанием штанги нанес Жота — 2:0.

"Ливерпуль" затянул со вторым голом, что оставляло "Лестеру" некоторую надежду, однако у "лис" практически не было возможностей огрызнуться, и второй забитый мяч лишь сделал итоговый счет более справедливым — "красные" были значительно лучше.

"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2022 00:35

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  1. superperez101 11.02.2022 00:43 # superperez101
    пенсы как кукарекали
    лузерка без салаха и манэ сдуется ко-ко-ко
    в итоге продолжают нюхать даже сыграв на матч больше

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  2. bushwacka 11.02.2022 00:43 # bushwacka
    Высер обоссаного цыгано-эстонского петора)))))


    Норм у него срака под скриптокапотом подгорает....

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  3. dexter 11.02.2022 00:42 # dexter
    У кого-то трехногий Пукака и глухой верник, а у ЛФК 2 лучших снайпера АПЛ.

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  4. skychnie-oboi 11.02.2022 00:42 # skychnie-oboi
    Великая победа - и шаг к чемпионству.Как КлОП это делает без единного доллара.Магия.Тренер ТОТ Из зе ТОП намбер УАН!

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  5. electric 11.02.2022 00:41 # electric
    КНЯЗИ!!!
    С победой!

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  6. true-manc 11.02.2022 00:41 # true-manc
    Ноттингем Форрест - Лестер:
    > 4:1

    ливерпук - Лестер:
    > 2:0

    команда чемпионшипа отгрузила лестеру в 2 раза больше мячей, ахахахаха, это показательно и наглядно демонстрирует, почему портовой срани уготовано место на страпоне

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  7. tigerpool 11.02.2022 00:41 # tigerpool
    Красuво! Гонка продолжается

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  8. superperez101 11.02.2022 00:40 # superperez101
    Жота - БОГ

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