Дубль Жоты принес "Ливерпулю" победу над "Лестером"

Дубль Диогу Жоты обеспечил "Ливерпулю" практически безупречную победу над "Лестером" — 2:0.

Относительно кубковой победы над "Кардиффом" в стартовый состав "красных" вернулись Алиссон, Жоэль Матип, Энди Робертсон, Фабиньо и Тиаго Алькантара. Зимний новичок Луис Диас также появился с первых минут.



В старт "лис" вернулись пятеро: Каспер Шмейхель, Бубакари Сумаре, Кирнан Дьюсбери-Холл, Марк Олбрайтон и Патсон Дака.



Первый по-настоящему опасный момент создали гости. На седьмой минуте Джеймс Мэддисон пробивал с острого угла, однако Алиссон выручил "Ливерпуль".



Этим "Лестер" в первом тайме и ограничился, если говорить об атакующих действиях. Хозяева заставили своего соперника обороняться и бегать без мяча.



"Красные" никуда не спешили, постепенно затягивая удавку на шее своей жертвы, и на 34-й минуте счет был открыт. Шмейхель отразил удар Виргила Ван Дейка головой после подачи углового, но Диогу Жота сыграл на добивании — 1:0.



После перерыва "Ливерпуль" продолжил диктовать игру, регулярно создавая опасные моменты. Чего стоит только выход один на один появившегося на замену Мохамеда Салаха на 75-й минуте, однако Шмейхель не позволил отличиться египтянину.



Было бы несправедливо, если бы "красные" не забили второй гол, однако этого пришлось подождать до 86-й минуте. Матип с подступов к штрафной сделал пас низом к 11-метровой отметке, откуда удар с касанием штанги нанес Жота — 2:0.



"Ливерпуль" затянул со вторым голом, что оставляло "Лестеру" некоторую надежду, однако у "лис" практически не было возможностей огрызнуться, и второй забитый мяч лишь сделал итоговый счет более справедливым — "красные" были значительно лучше.



"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче