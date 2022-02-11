Киркланд: "Поступок Зума — это еще хуже, чем расизм"

Бывший голкипер "Ливерпуля" и сборной Англии Крис Киркланд заявил, что избиение защитником "Вест Хэма" Куртом Зума своей кошки — это "хуже, чем расизм".

В данный момент Зума приходится иметь дело с последствиями того скандального видео, которое снял его брат и выложил в Snapchat.



Курт уже был оштрафован на четверть миллиона фунтов своим клубом и лишился персонального спонсора, а зоозащита изъяла у 27-летнего француза обоих питомцев.



Киркланд недоумевает, почему в этой ситуации бездействует Ассоциация, призывая наказать Зума многоматчевой дисквалификацией.



"Будь это инцидент с расизмом, FA вмешалась бы, дисквалифицировав игрока на 6-10 матчей. Даю зуб — 6-10 матчей".



"Но это еще хуже. В чем разница? Это случилось против беззащитного животного, которое не может постоять за себя. Поэтому я совершенно не понимаю, почему FA не вмешалась и не дисквалифицировала его за это", — сообщил Киркланд BBC.