Киркланд: "Поступок Зума — это еще хуже, чем расизм"

Курт Зума Бывший голкипер "Ливерпуля" и сборной Англии Крис Киркланд заявил, что избиение защитником "Вест Хэма" Куртом Зума своей кошки — это "хуже, чем расизм".

В данный момент Зума приходится иметь дело с последствиями того скандального видео, которое снял его брат и выложил в Snapchat.

Курт уже был оштрафован на четверть миллиона фунтов своим клубом и лишился персонального спонсора, а зоозащита изъяла у 27-летнего француза обоих питомцев.

Киркланд недоумевает, почему в этой ситуации бездействует Ассоциация, призывая наказать Зума многоматчевой дисквалификацией.

"Будь это инцидент с расизмом, FA вмешалась бы, дисквалифицировав игрока на 6-10 матчей. Даю зуб — 6-10 матчей".

"Но это еще хуже. В чем разница? Это случилось против беззащитного животного, которое не может постоять за себя. Поэтому я совершенно не понимаю, почему FA не вмешалась и не дисквалифицировала его за это", — сообщил Киркланд BBC.


Метки FA, Вест Хэм, Зума, Киркланд

Автор mihajlo   

Дата 11.02.2022 00:05

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  1. yxaxaxaxaxa 11.02.2022 00:41 # yxaxaxaxaxa
    ахаха сказал Киркланд причавкивая сочным мясным стейком из беззащитного барашка

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  2. turist 11.02.2022 00:12 # turist
    А если бы был чёрный кот, жуть))

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  3. suddenly 11.02.2022 00:10 # suddenly
    Сейчас Киркланда самого обвинять в расизме.

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