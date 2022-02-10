"Лидс" рассматривает трех кандидатов на замену Бьелсе

Марсело Бьелса "Лидс" рассматривает трех кандидатов на замену своему главному тренеру Марсело Бьелсе.

Привычка Бьелсы держать клуб в неведении насчет своего будущего и продлевать свой контракт в самый последний момент изрядно напрягает "Лидс", которому из-за этого сложно строить планы на будущее.

Вдобавок в этом сезоне "Лидс" демонстрирует довольно посредственный футбол, оказавшись вовлеченным в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.

И хотя прямо сейчас на "Элланд Роуд" довольны Бьелсой и благодарны ему за то, что он вернул клуб в Премьер-Лигу после 16 лет перерыва, боссы "белых" уже задумываются о расставании с Марсело.

Как сообщает The Telegraph, в качестве кандидатов на замену Бьелсе "Лидс" рассматривает Эрнесто Вальверде, Джесси Марша и Карлоса Корберана, которые обладают схожей с 66-летним аргентинцем философией.

В 2013 году именно Вальверде заменил Бьелсу в "Атлетике", где провел четыре сезона, а затем отправился тренировать "Барселону".

Марш последние шесть лет провел в клубах семейства Red Bull, будучи уволенным из "РБ Лейпциг" в декабре.

Корберан в свое время ассистировал Бьелсе в "Лидсе", а сейчас возглавляет "Хаддерсфилд" из Чемпионшипа.


Метки Бьелса, Лидс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 147

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zigimarley 10.02.2022 23:08 # zigimarley
    Честно говоря я так за несколько лет и не понял, что это за топчик такой?
    Странноватый дед, конфликтный .
    Да , половину прошлого сезона команда выглядела интересно. Было пару хороших статистических показателя.

    Но это не повод называть слегка ебанутого деда гением.

    Или я чего то недопонял.

    Вполне вероятно, ведь я не профи.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: