"Челси" открыт к предложениям насчет Кепы

"Челси" открыт к предложениям насчет своего голкипера Кепы Аррисабалаги грядущим летом.

Вот уже второй сезон Кепа является только дублером Эдуара Менди на "Стэмфорд Бридж", однако нельзя не отметить, что форма 27-летнего испанца улучшилась с момента, как Томас Тухель сменил Фрэка Лэмпарда на посту главного тренера "Челси".



Кепа проявляет себя с лучшей стороны в кубковых соревнованиях, включая полуфинальный матч клубного Чемпионата Мира против "Аль-Хиляля" накануне. "Синим" совершенно не пришлось переживать из-за отъезда Менди на Кубок Африки.



В 2018 году Кепа стал самым дорогим голкипером в мире, перебравшись в "Челси" из "Атлетика" за 71.6 млн. фунтов. Аррисабалага получил соответствующий контракт, поэтому пока "синие" даже не получали предложений насчет дублера Менди.



Однако The Guardian ожидает, что грядущим летом Кепа станет трансферной целью для других европейских клубов, включая "большой испанский клуб".



"Челси" не собирается стоять на пути у Кепы, если насчет того поступит правильное предложение. Дальше уже сам испанец должен будет решить, устраивает его роль запасного или он хочет играть регулярно где-нибудь еще.