"Тоттенхэм" хочет принять Супербоул в 2026 году

Харри Кейн "Тоттенхэм" собирается подать заявку на проведение Супербоула в Лондоне в 2026 году.

Супербоул — финальный матч плей-офф Национальной футбольной лиги, и прежде он еще никогда не проводился за пределами Соединенных Штатов.

Однако "шпоры" надеются переписать историю и провести Супербоул на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" через четыре года, о чем сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.

Сейчас у "Тоттенхэма" уже есть 10-летний контракт с НФЛ стоимостью 40 миллионов фунтов, благодаря чему стадион "шпор" принимает по два матча регулярного сезона американской лиги в год.

Отметим, что места проведения четырех ближайших Супербоулов, включая противостояние "Лос-Анджелес Рэмс" и "Цинциннати Бенгалс" на калифорнийском "Со-Фи Стэдиум" в ближайшее воскресенье, уже определены.

По уверениям НФЛ, проведение Супербоула приносит в казну принимающего города до 300 млн. фунтов.


Метки НФЛ, стадионы, Тоттенхэм, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2022 21:00

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  1. unclearness 10.02.2022 21:05 # unclearness
    Ох и Леви ох и хитёр
    Решил игрокам тотенхема показать как трофей настоящий выглядит

    (ответить)

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