"Тоттенхэм" хочет принять Супербоул в 2026 году

"Тоттенхэм" собирается подать заявку на проведение Супербоула в Лондоне в 2026 году.

Супербоул — финальный матч плей-офф Национальной футбольной лиги, и прежде он еще никогда не проводился за пределами Соединенных Штатов.



Однако "шпоры" надеются переписать историю и провести Супербоул на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" через четыре года, о чем сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.



Сейчас у "Тоттенхэма" уже есть 10-летний контракт с НФЛ стоимостью 40 миллионов фунтов, благодаря чему стадион "шпор" принимает по два матча регулярного сезона американской лиги в год.



Отметим, что места проведения четырех ближайших Супербоулов, включая противостояние "Лос-Анджелес Рэмс" и "Цинциннати Бенгалс" на калифорнийском "Со-Фи Стэдиум" в ближайшее воскресенье, уже определены.



По уверениям НФЛ, проведение Супербоула приносит в казну принимающего города до 300 млн. фунтов.