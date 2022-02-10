"Дагенем энд Редбридж" отстранил Йоана Зума от игры за клуб

Йоан и Курт Зума "Дагенем энд Редбридж" из Национальной Лиги отстранил от выступлений за клуб защитника Йоана Зума.

Напомним, именно Йоан снял то шокирующее видео с кошкой, из-за которого у его старшего брата Курта Зума, представляющего "Вест Хэм", возникли колоссальные проблемы.

Судя по всему, Йоан тоже не осознавал, что на самом деле происходит. Зума-младший задорно смеялся за кадром и добавил смайлики перед публикацией видео на Snapchat.

Как бы то ни было, теперь досталось и Йоану. "Дагенем" объявил, что 23-летний француз не сыграет за клуб, пока Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), изъявшее обеих кошек из семьи Зума, не завершит свое расследование.


Метки Вест Хэм, Дагенем энд Редбридж, Зума, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 225

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fowler9 10.02.2022 20:06 # fowler9
    Это что за гориллы блять

    (ответить)

  2. danny949494 10.02.2022 20:04 # danny949494
    Макаки.

    (ответить)

  3. bes-ter 10.02.2022 20:04 # bes-ter
    Как можно быть таким долбоебом, они оба похожу за ливер болеют

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: