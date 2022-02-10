"Дагенем энд Редбридж" отстранил Йоана Зума от игры за клуб

"Дагенем энд Редбридж" из Национальной Лиги отстранил от выступлений за клуб защитника Йоана Зума.

Напомним, именно Йоан снял то шокирующее видео с кошкой, из-за которого у его старшего брата Курта Зума, представляющего "Вест Хэм", возникли колоссальные проблемы.



Судя по всему, Йоан тоже не осознавал, что на самом деле происходит. Зума-младший задорно смеялся за кадром и добавил смайлики перед публикацией видео на Snapchat.



Как бы то ни было, теперь досталось и Йоану. "Дагенем" объявил, что 23-летний француз не сыграет за клуб, пока Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), изъявшее обеих кошек из семьи Зума, не завершит свое расследование.