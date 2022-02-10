Сака: "Всегда хотел перейти в "Арсенал"

Вингер Букайо Сака заявил, что "Арсенал" был единственным клубом, в который он хотел перейти.

Сака находится в системе "Арсенала" с восьми лет. В приглашении Букайо в то время были заинтересованы "Челси", "Уотфорд", а также "Тоттенхэм", где он даже побывал на просмотре.



Однако выбор для Сака и его семьи был очевиден, и пока у Букайо не было повода пожалеть о своем решении.



"Думаю, "Арсенал" всегда был тем клубом, в который я хотел перейти".



"Было похоже на то, что они очень верят в молодежь, и ты мог видеть четкий путь от академии до первой команды. Кроме того, мой отец верил в их проект и обожал Арсена Венгера. Думаю, "Арсенал" был клубом, который близок сердцам моей семьи, поэтому мы выбрали их", — сообщил Сака Sky Sports.