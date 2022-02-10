Луис Энрике пополнил шорт-лист "Юнайтед"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пополнил шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на роль постоянного наставника.

Двумя большими фаворитами на роль следующего главного тренера "Юнайтед" принято считать Маурисио Почеттино из ПСЖ и Эрика Тен Хага из "Аякса".



Однако ESPN утверждает, что руководство "красных дьяволов" не закрывает дверь перед другими кандидатами. Луис Энрике тоже рассматривается владельцами клуба Глэйзерами и исполнительным директором Ричардом Арнольдом.



51-летний Энрике обладает репутацией тренера, который исповедует привлекательный атакующий футбол, но при этом является приверженцем строгой дисциплины.



В 2015 году Энрике сделал требл с "Барселоной", выиграв Ла Лигу, Лигу Чемпионов и Кубок Испании. Кроме того, Луис сам был видным футболистом, успев поиграть и за "Барселону", и за "Реал".



Единственная проблема в том, что контракт Энрике со сборной Испании истекает только после ЧМ-2022 в Катаре следующей зимой.