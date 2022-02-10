"Юнайтед" заключил спонсорский контракт с Tezos

Блокчейн-платформа Tezos стала новым спонсором "Манчестер Юнайтед" по тренировочной форме.

Этот спонсорский контракт рассчитан на несколько лет и оценивается Daily Mail в 20 миллионов фунтов в год, хотя Manchester Evening News утверждает, что Tezos будет платить "Юнайтед" по 24 млн. фунтов каждые 12 месяцев.



Отныне эмблема Tezos будет красоваться спереди тренировочных футболок мужской и женских команд "Юнайтед".



В этой роли Tezos заменит AON, однако новый спонсорский контракт не предусматривает переименования тренировочной базы "красных дьяволов" в Каррингтоне.



Кроме того, Tezos предоставит возможность поддерживать благотворительный фонд Manchester United Foundation с помощью своей криптовалюты tez.