Отец Диаса объяснил, как "Ливерпуль" опередил "Тоттенхэм"

Луис Диас Отец новичка "Ливерпуля" Луиса Диаса объяснил, почему его сын не перешел в "Тоттенхэм".

В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Диаса у "Порту" по сделке, стоимость которой за счет бонусов может вырасти до 50 миллионов фунтов.

Луис Мануэль Диас признает, что "красные" позже вступили в борьбу за 25-летнего колумбийца, однако привлекательностью своего клуба и своей решительностью оставили конкурентов позади.

"Было много клубов, которые хотели заручиться услугами Луиса, однако он мечтал о "Ливерпуле", потому что "Ливерпуль" — элитная команда".

"Одним из заинтересованных клубов был "Тоттенхэм". Также осталась не у дел "Рома". Они колебались и позволили "Ливерпулю" опередить себя. "Ливерпуль" оказался быстрее их, они нуждались в нем, и они забрали его", — цитирует Диаса-старшего Daily Mirror.


Метки Диас, Ливерпуль, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2022 16:00

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  1. gerrard08 10.02.2022 16:05 # gerrard08
    Щас бы форсить эту тему. Ладно бы баварию или псж отклонили, но
    рому и шпор?

    (ответить)

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