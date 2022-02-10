Отец Диаса объяснил, как "Ливерпуль" опередил "Тоттенхэм"

Отец новичка "Ливерпуля" Луиса Диаса объяснил, почему его сын не перешел в "Тоттенхэм".

В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Диаса у "Порту" по сделке, стоимость которой за счет бонусов может вырасти до 50 миллионов фунтов.



Луис Мануэль Диас признает, что "красные" позже вступили в борьбу за 25-летнего колумбийца, однако привлекательностью своего клуба и своей решительностью оставили конкурентов позади.



"Было много клубов, которые хотели заручиться услугами Луиса, однако он мечтал о "Ливерпуле", потому что "Ливерпуль" — элитная команда".



"Одним из заинтересованных клубов был "Тоттенхэм". Также осталась не у дел "Рома". Они колебались и позволили "Ливерпулю" опередить себя. "Ливерпуль" оказался быстрее их, они нуждались в нем, и они забрали его", — цитирует Диаса-старшего Daily Mirror.