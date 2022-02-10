Рой Кин не вернется в "Сандерленд"
Рой Кин выбыл из числа претендентов на вакантную должность главного тренера "Сандерленда" из Лиги Один.
На прошлой неделе Кин подтвердил, что прошел собеседование в своем бывшем клубе, который он тренировал с 2006 по 2008 год и с которым повышался в классе из Чемпионшипа.
Однако возвращение Кина на "Стадион Света" не случится. Как сообщает Sky Sports, Рой и "Сандерленд" не договорились, тогда как The Guardian утверждает, что Рой сам отказал "Сандерленду".
Как бы то ни было, 50-летний ирландец продолжит трудится телевизионным экспертом.
Добавим, последний раз Кин тренировал еще в 2019 году, ассистируя Мартину О'Нилу в "Ноттингем Форест". А в качестве самостоятельного специалиста Рой не работает с увольнения в "Ипсвиче" в 2011.
10.02.2022 15:00
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