Рой Кин не вернется в "Сандерленд"

Рой Кин выбыл из числа претендентов на вакантную должность главного тренера "Сандерленда" из Лиги Один.

На прошлой неделе Кин подтвердил, что прошел собеседование в своем бывшем клубе, который он тренировал с 2006 по 2008 год и с которым повышался в классе из Чемпионшипа.



Однако возвращение Кина на "Стадион Света" не случится. Как сообщает Sky Sports, Рой и "Сандерленд" не договорились, тогда как The Guardian утверждает, что Рой сам отказал "Сандерленду".



Как бы то ни было, 50-летний ирландец продолжит трудится телевизионным экспертом.



Добавим, последний раз Кин тренировал еще в 2019 году, ассистируя Мартину О'Нилу в "Ноттингем Форест". А в качестве самостоятельного специалиста Рой не работает с увольнения в "Ипсвиче" в 2011.