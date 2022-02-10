Руни опасался смерти из-за алкоголя

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что опасался умереть из-за своих проблем с алкоголем.

В преддверии выхода своего документального фильма Руни много рассказывал прессе, с какими психологическими проблемами была сопряжена карьера футболиста топ-уровня.



Уэйн пытался найти отдушину в алкоголе, хотя и понимал, что это может погубить его.



"Чего я боялся больше всего? Наверное, смерти".



"Какие ошибки я совершал? Это могли быть девушки, это могла быть езда в пьяном виде. Это случалось со мной, это могло убить кого-нибудь, это могло убить меня, и это было плохо".



"Я знал, что мне нужна помощь, чтобы спасти себя и спасти свою семью".



"10-15 лет назад я не мог войти в раздевалку и сказать: "У меня проблемы с алкоголем, у меня проблемы с психическим здоровьем". Я не мог", — сообщил Руни BBC.