Руни опасался смерти из-за алкоголя
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что опасался умереть из-за своих проблем с алкоголем.
В преддверии выхода своего документального фильма Руни много рассказывал прессе, с какими психологическими проблемами была сопряжена карьера футболиста топ-уровня.
Уэйн пытался найти отдушину в алкоголе, хотя и понимал, что это может погубить его.
"Чего я боялся больше всего? Наверное, смерти".
"Какие ошибки я совершал? Это могли быть девушки, это могла быть езда в пьяном виде. Это случалось со мной, это могло убить кого-нибудь, это могло убить меня, и это было плохо".
"Я знал, что мне нужна помощь, чтобы спасти себя и спасти свою семью".
"10-15 лет назад я не мог войти в раздевалку и сказать: "У меня проблемы с алкоголем, у меня проблемы с психическим здоровьем". Я не мог", — сообщил Руни BBC.
10.02.2022 13:00
Просмотров: 672
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жирный свин ради пиара своей книжонки и второсортного фильмеца, готов признаться в чём угодно, только жирный не знает видимо, что всем и так давно известно, что он дoлбoeб. Легенда скам юнайтед. Черт единожды, черт навсегда, так теперь ещё и полное соответствие барану.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий