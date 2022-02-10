Лакасетт будет капитаном "Арсенала" в остатке сезона

Нападающий Александр Лакасетт продолжит исполнять обязанности капитана "Арсенала" в остатке сезона.

Когда в декабря Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в опалу к Микелю Артете, главный тренер "Арсенала" говорил, что будет проводит ротацию капитанской повязки среди группы лидеров.



Фактически обязанности капитана все это время исполняет Лакасетт, забив два гола и отдав три результативные передачи в шести последних матчах Премьер-Лиги.



Как сообщает Evening Standard, на своей пресс-конференции в среду Артета подтвердил, что Александр был назначен капитаном команды до конца сезона.



Грядущим летом Артете все равно придется выбрать постоянного капитана, потому что от контракта 30-летнего француза остается менее пяти месяцев.