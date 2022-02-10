Лакасетт будет капитаном "Арсенала" в остатке сезона
Нападающий Александр Лакасетт продолжит исполнять обязанности капитана "Арсенала" в остатке сезона.
Когда в декабря Пьер-Эмерик Обамеянг угодил в опалу к Микелю Артете, главный тренер "Арсенала" говорил, что будет проводит ротацию капитанской повязки среди группы лидеров.
Фактически обязанности капитана все это время исполняет Лакасетт, забив два гола и отдав три результативные передачи в шести последних матчах Премьер-Лиги.
Как сообщает Evening Standard, на своей пресс-конференции в среду Артета подтвердил, что Александр был назначен капитаном команды до конца сезона.
Грядущим летом Артете все равно придется выбрать постоянного капитана, потому что от контракта 30-летнего француза остается менее пяти месяцев.
10.02.2022 12:00
Просмотров: 261
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
минус шансы на 4ку
присутствие на цн этого парня понижает вероятность забитого гола.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий