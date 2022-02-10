Джеррард: "Вызов Рэмси в сборную Англии — лишь вопрос времени"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард выразил уверенность, что вызов его юного полузащитника Джейкоба Рэмси в сборную Англии — это лишь вопрос времени.

Накануне 20-летний Рэмси отметился дублем против "Лидса" (3:3). На счету Джейкоба четыре гола и одна результативная передача в шести последних матчах Премьер-Лиги.



Джеррард уверен, что такая игра в исполнении Рэмси не останется незамеченной со стороны его коллеги Гарета Саутгейта.



"Мне известен уровень игроков сборной Англии, я сам там был, и я достаточно опытен, чтобы знать, что это лишь вопрос времени. Однако давайте сохранять спокойствие по этому поводу и не терять рассудок".



"Я хочу, чтобы он делал заголовки своей игрой. Он талант топ-уровня, и я наслаждаюсь каждым мгновением работы с ним. Он становится сильнее с каждым матчем, потому что мы создали условия, чтобы он мог выражать себя. Это удивительное место для него", — цитирует Джеррарда Sky Sports.