Конте: "Тоттенхэм" слишком эмоционален"

После домашнего поражения 2:3 от "Саутгемптона" наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте посетовал, что его команда остается слишком эмоциональной.

Дважды выходя вперед в течение вчерашнего матча Премьер-Лиги, в итоге "Тоттенхэм" остался с нулем очков, причем победный гол "Саутгемптон" забил спустя три минуты, как сравнял счет.



Лишь в прошлом месяце уже сами "шпоры" вырвали победу против "Лестера" благодаря двум поздним голам (2:3), и такого рода перепады в настроении команды возмущают Конте.



"Мы совершили много, много ошибок, особенно с мячом. Это слегка дестабилизировало мою команду в психологическом плане, особенно в первом тайме. Во втором тайме у нас пошла игра, мы начали правильно прессинговать, хотя я ничего не поменял относительно первого тайма".



"Я говорил это раньше и продолжу повторять. Думаю, мы прибавляем во многих аспектах, но мы по-прежнему слишком эмоциональны".



"Против "Лестера" мы выиграли 3:2, уступая 2:1. Сегодня мы вели 2:1 и проиграли 3:2. Думаю, нам нужно прибавить в этом аспекте. Если мы хотим вырасти как команда и быть конкурентоспособными, прежде всего нам нужно улучшить свою стабильности, исключив эти перепады".



"Это то, в чем мы должны прибавить. Повторюсь, команде важно обладать опытными игроками, которые умеют брать игру под контроль во время матча", — цитирует Конте Evening Standard.