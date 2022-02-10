Агент: "Артета заблокировал продажу Эльнени в январе"

Агент полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени назвал клубы, которые хотели купить его клиента в январе.

Как известно, Эльнени так и не покинул "Арсенал" в зимнее трансферное окно, несмотря на истекающий в конце сезона контракт.



Возможности продать Мохамеда у "канониров" были, однако главный тренер лондонцев Микель Артета не позволил 29-летнему египтянину уйти.



"Контракт игрока истекает в конце этого сезона, и Артета отклонил все предложения насчет Эльнени, попросив его остаться с командой".



"Ньюкасл", "Валенсия", "Лион" и крупнейшие клубы Турции, "Галатасарай" и "Фенербахче", хотели купить Эльнени, но в конце концов Артета и руководство "Арсенала" отказались".



"Переговоров с (египетским клубом) "Аль-Ахли" не велось, да и это было бы нелогично. Эльнени по-прежнему обладает желанием и мастерством, чтобы играть в Европе. Мы говорим об "Аль-Ахли" только потому, что Эльени занимался в их академии", — сообщил агент Алан Назми Mega FM 92.7.