Гвардиола не считает "Сити" лучшей командой в мире

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался признать свою команду лучшей в мире.

Благодаря комфортной победе 2:0 над "Брентфордом" в среду вечером "Сити" увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до 12 очков.



"Горожане" выглядят просто устрашающе, а их запас прочности кажется безграничным. Подопечные Гвардиолы выиграли 17 из своих 19 последних матчей, однако Хосеп спешит напомнить, что его команда потерпела поражение в финале Лиги Чемпионов прошлого сезона.



"Мы не являемся лучшей командой в мире. Лучшая команда — это "Челси" потому что они выиграли Лигу Чемпионов. Или "Ривер Плейт", который победил в Южной Америке".



"Важно то, что мы выиграли этот матч. Через три дня мы отправимся к "Норвичу" и должны победить там".



"Эти разговоры о том, кто лучше всех, меня не волнуют. Просто будь счастлив и улучшай свою игру каждый день", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.