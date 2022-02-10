Игроки МЮ хотят, чтобы их тренировал Почеттино

Игроки "Манчестер Юнайтед" хотят, чтобы их следующим главным тренером стал Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Приняв бразды правления клубом из рук Эда Вудворда, Ричард Арнольд готовится принять первое по-настоящему судьбоносное для "Юнайтед" решение.



Как утверждает ESPN, The Telegraph и другие источники, новый исполнительный директор "красных дьяволов" отлично осведомлен, кто является фаворитом раздевалки на замену Ральфу Рангнику, который после окончания сезона уступит тренерский мостик и станет консультантом клуба.



Источники из Франции ожидают, что Почеттино в любом случае не будет тренировать ПСЖ в следующем сезоне. Если парижане не смогут пройти "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, то судьба Маурисио будет предрешена уже через месяц.



Сам Почеттино открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где он сделал себе имя, тренируя "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год. Ранее Маурисио также поработал с "Саутгемптоном", где одним из его подопечных был защитник Люк Шоу, ныне выступающий за "Юнайтед".



Примечательно, что фаворитом Рангника является другой специалист. Если Ральфу не удастся получить тренерскую работу на постоянной основе, то он предпочел бы видеть на своем месте Эрика Тен Хага из "Аякса".