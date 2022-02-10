"Саутгемптон" победил "Тоттенхэм", дважды уступая в счете

Дважды ведя в счете, "Тоттенхэм" умудрился потерпеть домашнее поражение от "Саутгемптона" со счетом 2:3.

Стартовый состав "шпор" не изменился относительно воскресной победы над "Брайтоном" в Кубке Англии.



А вот у "святых" только Джеймс Уорд-Проуз уцелел в старте по сравнению с кубковым матчем против "Ковентри".



Начало матча осталось за хозяевами. На 13-й минуте Кристиан Ромеро головой замкнул подачу со штрафного, однако был зафиксирован офсайд. Спустя три минуты гостей уже спас их голкипер Фрэйзер Форстер, отразив удар Серхио Регилона в упор.



В следующей атаке "Тоттенхэм" все-таки открыл счет. Ян Бендарек подправил мяч в свои ворота после удара Сона Хен Мина с линии вратарской — 1:0.



Открыв счет, "шпоры" отдали инициативу и очень скоро за это поплатились. В середине тайма Бен Дэвис грубо ошибся в своей штрафной, в результате чего "Саутгемптон" завладел мячом, и Армандо Бройя из центра площадки расстрелял ворота после передачи от Ромена Перро — 1:1.



Гол только придал гостям уверенности, и в остатке первого тайма они создали еще несколько хороших моментов, но либо били мимо, либо хозяев спасал Уго Льорис.



Перерыв сбил атакующий порыв "святых". Во втором тайме "Тоттенхэм" начал возвращать себе контроль над игрой и в итоге вновь вышел вперед. На 70-й минуте Лукас Моура прострелил с правой границы штрафной на линию вратарской, откуда в касание пробил подключившийся Сон — 2:1.



Как и после своего первого гола, хозяева отдали инициативу и вскоре были за это жестко наказаны. На 70-й минуте Уорд-Проуз выполнил самонаводящуюся подачу в центр штрафной, а Мохамед Эльюнусси пробил головой с отскоком от газона из под Эмерсона Рояла — 2:2.



Спустя три минуты Уорд-Проуз выполнил точно такую же подачу, и на сей раз оборона "Тоттенхэма" прозевала Че Адамса, который головой направил мяч рядом с штангой — 2:3.



Уже в компенсированное время вышедшему на замену Стивену Бергвейну удалось поразить ворота Форстера после скидки партнера, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



"Саутгемптон" продемонстрировал свой характер, резко прибавляя после голов "Тоттенхэма". С такой игрой в обороне "шпорам" будет сложно претендовать на место в топ-4.



"Тоттенхэм" — "Саутгемптон". Отчет о матче