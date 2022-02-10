"Манчестер Сити" победил "Брентфорд"

"Манчестер Сити" укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге благодаря победе 2:0 над "Брентфордом", оба своих гола забив после грубых ошибок соперника.

По сравнению с победой над "Фулхэмом" в Кубке Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Родри, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг.



"Пчелы" недосчитались травмированного Айвена Тоуни. Вместо него, Мадса Бека Серенсена и Витали Янельта появились Итан Пиннок, Фрэнк Оньека и Саман Годдос.



"Сити" безраздельно владел мячом в начале матча, но играл без скорости и моменты стал создавать не сразу. Начав пристреливаться, хозяева никак не могли попасть в створ — Жоау Канселу, Стерлинг и Лапорт отметились опасными, но неточными ударами.



И все-таки давление "горожан" принесло свои плоды. На 39-й минуте Стерлинг заработал для своей команды пенальти, нарвавшись на фол у лицевой линии. Рияд Махрез образцово исполнил 11-метровый — 1:0.



Остаток тайма был отмечен неплохой контратакой "Брентфорда" после ошибки Джона Стоунса на своей половине поля, однако Эдерсон исправил ляп партнера, ценой небольшой травмы прервав опасный прострел.



Во втором тайме "Сити" принялся искать второй гол, но делал это не слишком убедительно — лишь пара упущенных моментов Канселу. "Пчелы" предпринимали робкие и редкие попытки контратаковать.



На 69-й минуте хозяева удвоили счет — благодаря ошибке Давида Райи. Голкипер гостей просто подарил мяч Стерлингу, чей удар он затем отразил, но перед добиванием Кевина Де Брюйне оказался бессилен — 2:0.



С перевесом в два гола "горожанам" игралось легко и комфортно, однако "Брентфорду" повезло избежать разгрома.



"Брентфорд" показал себя крепким орешком, вдобавок у "Сити" совершенно сбился прицел, однако роковая ошибка с назначением пенальти лишила "пчел" реальных шансов получить что-нибудь от этого матча.



"Манчестер Сити" — "Брентфорд". Отчет о матче