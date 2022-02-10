Руни объяснился насчет своего намерения "покалечить" Терри

Уэйн Руни и Джон Терри Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни объяснился по поводу своего намерения нанести травму экс-защитнику "Челси" Джону Терри.

Напомним, накануне FA потребовала от Руни объясниться насчет признания Уэйна о своем желании "покалечить" соперника в матче против "Челси" в апреле 2006.

По собственному признанию, он проделал дыру в стопе Терри своими железными шипами, однако Руни призывает не видеть в нем садиста.

"Думаю, эти комментарии были вырваны из контекста. Я не пытаюсь заставить вас смотреть свой документальный фильм, но если вы посмотрите его, то поймете, почему я произнес те слова".

"За этими комментариями кроется нечто большее, раз я сказал, что хочу покалечить Джона Терри, который приходится мне другом. Я бы никогда не стал умышленно калечить Джона Терри".

"Там кроется нечто большее, и когда вы посмотрите фильм, то поймете причины", — сообщил Руни talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Руни, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.02.2022 00:05

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