Руни объяснился насчет своего намерения "покалечить" Терри
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни объяснился по поводу своего намерения нанести травму экс-защитнику "Челси" Джону Терри.
Напомним, накануне FA потребовала от Руни объясниться насчет признания Уэйна о своем желании "покалечить" соперника в матче против "Челси" в апреле 2006.
По собственному признанию, он проделал дыру в стопе Терри своими железными шипами, однако Руни призывает не видеть в нем садиста.
"Думаю, эти комментарии были вырваны из контекста. Я не пытаюсь заставить вас смотреть свой документальный фильм, но если вы посмотрите его, то поймете, почему я произнес те слова".
"За этими комментариями кроется нечто большее, раз я сказал, что хочу покалечить Джона Терри, который приходится мне другом. Я бы никогда не стал умышленно калечить Джона Терри".
"Там кроется нечто большее, и когда вы посмотрите фильм, то поймете причины", — сообщил Руни talkSPORT.
10.02.2022 00:05
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