Клопп: "Салах очень расстроен"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал, что нападающий Мохамед Салах тяжело переживает поражение своей сборной Египта в финале Кубка Африки.

Во вторник Салах провел свою первую тренировку на базе "Ливерпуля" после возвращения с Кубка Африки где египтяне уступили в финале Сенегалу в серии послематчевых пенальти.



Салах готов сыграть против "Лестера" в четверг, однако Клопп понимает, что психологическое состояние его подопечного оставляет желать лучшего.



"Он очень расстроен. Это было очень важно для него".



"Всегда тяжело проигрывать в финале, особенно таким образом, уж я-то знаю. Он рад вернуться, но в то же время он очень расстроен".



"Мы поговорили о турнире. Конечно, он справится с этим. Надеюсь, ему полегчает уже сегодня, потому что вчера каждый мог видеть, что он еще думает о финале".



"Сделает ли это Мо целеустремленнее? Я не уверен, что это так работает с людьми. Да и Мо сложно стать еще более целеустремленным. Однако это пойдет на пользу ему и нам", — цитирует Клоппа Sky Sports.