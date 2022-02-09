Дубравка отказал "Юнайтед" в январе

Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в заключительный день зимнего трансферного окна.

Напомним, в январе "Ньюкасл" претендовал на двух игроков "Юнайтед". И если уход вингера Джесси Лингарда был заблокирован из-за ареста Мейсона Гринвуда, то голкипера Дина Хендерсона "красные дьяволы" могли отпустить к "сорокам" за практикой.



Уход Хендерсона оставлял бы первого номера "Юнайтед" Давида Де Хеа без дублера, поэтому "сороки" предложили "дьяволам" взять на эту роль Дубравку.



Однако Мартин, сыгравший 10 матчей за "Ньюкасл" в этом сезоне Премьер-Лиги, отказал "Юнайтед". Как сообщает Manchester Evening News, 33-летний словак не пожелал провести полсезона на лавке запасных.



В результате обмен голкиперами не состоялся. Но сам Хендерсон был готов перейти в "Ньюкасл", и летом "сороки" могут предпринять еще одну попытку заполучить Дина.