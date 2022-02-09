Лукаку вывел "Челси" в финал клубного Чемпионата Мира
"Челси" одержал победу 0:1 над "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии в полуфинале клубного Чемпионата Мира.
Судьбу матча в Абу-Даби решил единственный гол Ромелу Лукаку на 32-й минуте. Бельгиец в центре вратарской подкараулил отскок от защитника, неудачно остановившего подачу Кая Хаверца.
Во втором тайме "синие" ослабили хватку, но все равно не позволили саудитам отыграться и вышли в финал соревнования, где теперь сразятся с бразильским "Палмейрасом" в ближайшую субботу.
"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) — "Челси" — 0:1 (0:1)
Гол: Лукаку 32.
"Челси": Аррисабалага, Силва, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо (Сарр 87), Ковачич, Жоржиньо (Канте 45), Лукаку, Зийеш (Маунт 72), Хаверц.
09.02.2022 21:25
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Последние комментарии:
Прикиньте, каким тупым нужно быть, чтобы снимать избиение кошки на видео и выкладывать его в сеть.
Мне кажется, IQ просто отсутствовать должен. Вот реально полезным наказанием будет не штрафы и тюрьма, а вазэктомия. Это действительная польза для общества.
(ответить)
Помните, как у балалайцев пылало, когда украинские фигуристы не захотели подняться после выступления их Камилы Валиевой?
Так вот, российской фигуристкой, подозреваемой в употреблении допинга и из-за которой сборной Олимпийского комитета России (ОКР) отложили вручение "золота" Олимпиады-2022 в командном турнире, оказалась именно эта Валиева, сообщает авторитетный сайт Inside The Games, специализирующийся на олимпийской тематике. В допинг-пробах Валиевой был обнаружен триметазидин.
Решение будет озвучено 10 февраля.
(ответить)
Челси участвует во всех турнирах в которых они участвуют.
(ответить)
Аль Хилял сильный соперник (с)
(ответить)
09.02.2022 21:43 #
chelsiukpro
Аль-Хиляль чемпионы Азий не первый год! Это сильный соперник!
Источник: http://fapl.ru/posts/91301/?c=1
))))) блять))))
(ответить)
Если Томас Тухель сдаст завтра отрицательный тест на коронавирус, у него будет возможность присоединиться к команде на субботний финал.
[Football London]
Ждём ИМПЕРАТОРА на бровке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
КОРОЛИ На ТРОНЕ!!!
(ответить)
Состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч!!!
31. Ederson Moraes (G)
14. Aymeric Laporte
20. Bernardo Silva
27. Joao Cancelo
05. John Stones
17. Kevin De Bruyne
47. Phil Foden
07. Raheem Sterling
26. Riyad Mahrez
16. Rodri
03. Ruben Dias
Запасные игроки:
13. Zack Steffen
25. Fernandinho
08. Ilkay Gundogan
10. Jack Grealish
87. James McAtee
02. Kyle Walker
48. Liam Delap
06. Nathan Ake
11. Oleksandr Zinchenko
(ответить)
Футбольный клуб «Челси» вновь вышел в финал турнира, в котором принимает участие с тех пор, как команду возглавил Томас Тухель.
Лига чемпионов - Победа
Кубок Англии - уступили «Лестеру»!
Кубок Английской лиги - ожидание финала!
Суперкубок - Победа!
Клубный чемпионат мира - ожидание финала!
Для этого немецкому наставнику потребовалось 379 дней, при этом «Челси» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок, сейчас команда будет играть в финале Клубного чемпионата мира, а также впереди финал Кубка английской лиги.
Ну разве не император?!!!
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XI | Ederson, Cancelo, Dias (C), Stones, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling
SUBS | Steffen, Walker, Ake, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Delap, McAtee
Состав КОРОЛЕЙ!!!
(ответить)
Не угловой заработанный в финале лч, но тоже можно сказать, что отбил свой трансфер.
(ответить)
Кроме Кепы, Силвы и Канте ко всем остальным море вопросов по сегодняшней игре.
(ответить)
Аль-Хиляль чемпионы Азий не первый год! Это сильный соперник! Так что играли с похожим стилем игры и подбором игроков аля ПОРТО! Конечно нужно релализовывать лучше моменты. А то потери мяча в штрафной и неточные последние передачи. Слабая физ формс у парней.
(ответить)
Чё за преколы у пенсов гнобить своих же во время игры, а на следующие дни спорить, что их игроки самые лучшие
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Императоры!
(ответить)
Очередной финал для лучшего клуба мира.
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Орно будет если Лилль выбьет пенсов из лч)) бля
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Че моргена вежливо попросили из рашки свалить..
Мммм..... Ну типа сам решил... Пару месяцев нащад гордону рассказывал что рашка бест, не променяет ни на что и все в таком духе... Ахаххаха
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Кто следит за новостями? жирик не сдох еще?
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С ПОБЕДОЙ ИМПЕРАТОРОВ! Лучший игрок матча по моему мнению это Кепа потом Кова!
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