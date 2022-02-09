Лукаку вывел "Челси" в финал клубного Чемпионата Мира

Ромелу Лукаку "Челси" одержал победу 0:1 над "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии в полуфинале клубного Чемпионата Мира.

Судьбу матча в Абу-Даби решил единственный гол Ромелу Лукаку на 32-й минуте. Бельгиец в центре вратарской подкараулил отскок от защитника, неудачно остановившего подачу Кая Хаверца.

Во втором тайме "синие" ослабили хватку, но все равно не позволили саудитам отыграться и вышли в финал соревнования, где теперь сразятся с бразильским "Палмейрасом" в ближайшую субботу.

"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) — "Челси" — 0:1 (0:1)

Гол: Лукаку 32.

"Челси": Аррисабалага, Силва, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо (Сарр 87), Ковачич, Жоржиньо (Канте 45), Лукаку, Зийеш (Маунт 72), Хаверц.


Метки Аль-Хиляль, клубный Чемпионат Мира, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2022 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1608

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Последние комментарии:




  1. rentv 09.02.2022 22:32 # rentv
    Прикиньте, каким тупым нужно быть, чтобы снимать избиение кошки на видео и выкладывать его в сеть.

    Мне кажется, IQ просто отсутствовать должен. Вот реально полезным наказанием будет не штрафы и тюрьма, а вазэктомия. Это действительная польза для общества.

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  2. fanstevengerrard 09.02.2022 22:24 # fanstevengerrard
    Помните, как у балалайцев пылало, когда украинские фигуристы не захотели подняться после выступления их Камилы Валиевой?

    Так вот, российской фигуристкой, подозреваемой в употреблении допинга и из-за которой сборной Олимпийского комитета России (ОКР) отложили вручение "золота" Олимпиады-2022 в командном турнире, оказалась именно эта Валиева, сообщает авторитетный сайт Inside The Games, специализирующийся на олимпийской тематике. В допинг-пробах Валиевой был обнаружен триметазидин.

    Решение будет озвучено 10 февраля.

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  3. ian 09.02.2022 22:16 # ian
    Челси участвует во всех турнирах в которых они участвуют.

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  4. largo-winch 09.02.2022 22:14 # largo-winch
    Аль Хилял сильный соперник (с)

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  5. felix-the-cat 09.02.2022 22:13 # felix-the-cat
    09.02.2022 21:43 #
    chelsiukpro

    Аль-Хиляль чемпионы Азий не первый год! Это сильный соперник!

    Источник: http://fapl.ru/posts/91301/?c=1





    ))))) блять))))

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  6. jirrort 09.02.2022 22:06 # jirrort
    Если Томас Тухель сдаст завтра отрицательный тест на коронавирус, у него будет возможность присоединиться к команде на субботний финал.

    [Football London]


    Ждём ИМПЕРАТОРА на бровке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  7. mancityman 09.02.2022 22:05 # mancityman
    КОРОЛИ На ТРОНЕ!!!

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  8. mancityman 09.02.2022 21:58 # mancityman
    Состав КОРОЛЕЙ на сегодняшний матч!!!

    31. Ederson Moraes (G)
    14. Aymeric Laporte
    20. Bernardo Silva
    27. Joao Cancelo
    05. John Stones
    17. Kevin De Bruyne
    47. Phil Foden
    07. Raheem Sterling
    26. Riyad Mahrez
    16. Rodri
    03. Ruben Dias

    Запасные игроки:
    13. Zack Steffen
    25. Fernandinho
    08. Ilkay Gundogan
    10. Jack Grealish
    87. James McAtee
    02. Kyle Walker
    48. Liam Delap
    06. Nathan Ake
    11. Oleksandr Zinchenko

    (ответить)

  9. thegodfather 09.02.2022 21:57 # thegodfather
    Футбольный клуб «Челси» вновь вышел в финал турнира, в котором принимает участие с тех пор, как команду возглавил Томас Тухель.

    Лига чемпионов - Победа
    Кубок Англии - уступили «Лестеру»!
    Кубок Английской лиги - ожидание финала!
    Суперкубок - Победа!
    Клубный чемпионат мира - ожидание финала!
    Для этого немецкому наставнику потребовалось 379 дней, при этом «Челси» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок, сейчас команда будет играть в финале Клубного чемпионата мира, а также впереди финал Кубка английской лиги.


    Ну разве не император?!!!

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  10. englandonelove 09.02.2022 21:47 # englandonelove
    XI | Ederson, Cancelo, Dias (C), Stones, Laporte, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling

    SUBS | Steffen, Walker, Ake, Gundogan, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Delap, McAtee


    Состав КОРОЛЕЙ!!!

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  11. gerrard08 09.02.2022 21:46 # gerrard08
    Не угловой заработанный в финале лч, но тоже можно сказать, что отбил свой трансфер.

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  12. reeker 09.02.2022 21:43 # reeker
    Кроме Кепы, Силвы и Канте ко всем остальным море вопросов по сегодняшней игре.

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  13. chelsiukpro 09.02.2022 21:43 # chelsiukpro
    Аль-Хиляль чемпионы Азий не первый год! Это сильный соперник! Так что играли с похожим стилем игры и подбором игроков аля ПОРТО! Конечно нужно релализовывать лучше моменты. А то потери мяча в штрафной и неточные последние передачи. Слабая физ формс у парней.

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  14. ian 09.02.2022 21:43 # ian
    Чё за преколы у пенсов гнобить своих же во время игры, а на следующие дни спорить, что их игроки самые лучшие

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  15. chelsea-super 09.02.2022 21:42 # chelsea-super
    Императоры!

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  16. jirrort 09.02.2022 21:42 # jirrort
    Очередной финал для лучшего клуба мира.

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  17. felix-the-cat 09.02.2022 21:38 # felix-the-cat
    Орно будет если Лилль выбьет пенсов из лч)) бля

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  18. thegodfather 09.02.2022 21:38 # thegodfather
    Че моргена вежливо попросили из рашки свалить..
    Мммм..... Ну типа сам решил... Пару месяцев нащад гордону рассказывал что рашка бест, не променяет ни на что и все в таком духе... Ахаххаха

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  19. zheka000000 09.02.2022 21:36 # zheka000000
    Кто следит за новостями? жирик не сдох еще?

    (ответить)

  20. chelsiukpro 09.02.2022 21:35 # chelsiukpro
    С ПОБЕДОЙ ИМПЕРАТОРОВ! Лучший игрок матча по моему мнению это Кепа потом Кова!

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