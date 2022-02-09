Лукаку вывел "Челси" в финал клубного Чемпионата Мира

"Челси" одержал победу 0:1 над "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии в полуфинале клубного Чемпионата Мира.

Судьбу матча в Абу-Даби решил единственный гол Ромелу Лукаку на 32-й минуте. Бельгиец в центре вратарской подкараулил отскок от защитника, неудачно остановившего подачу Кая Хаверца.



Во втором тайме "синие" ослабили хватку, но все равно не позволили саудитам отыграться и вышли в финал соревнования, где теперь сразятся с бразильским "Палмейрасом" в ближайшую субботу.



"Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) — "Челси" — 0:1 (0:1)



Гол: Лукаку 32.



"Челси": Аррисабалага, Силва, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Алонсо (Сарр 87), Ковачич, Жоржиньо (Канте 45), Лукаку, Зийеш (Маунт 72), Хаверц.