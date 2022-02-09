Adidas прекратила сотрудничество с Зума

Компания Adidas разорвала контракт с Куртом Зума после скандала с избиением защитником "Вест Хэма" своей кошки.

Ранее в среду "Вест Хэм" оштрафовал Зума на четверть миллиона фунтов. Вдобавок у Курта как у живодера изъявил обоих питомцев.



На этом плохие новости для Зума не закончились. Компания Adidas, которая была персональным спонсором Курта по бутсам, объявила о немедленном прекращении сотрудничества с 27-летним французом.



Волна общественного негодования дошла и до "Вест Хэма". Страховая и инвестиционная компания Vitality приостановила сотрудничество с "молотобойцами", оставшись недовольной реакцией клуба на инцидент.



Накануне, напомним, "Вест Хэм" позволил Зума сыграть все 90 минут матча против "Уотфорда", а главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес, хоть и осудил действия Курта, пообещал продолжать ставить экс-игрока "Челси" в состав.