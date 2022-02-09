Adidas прекратила сотрудничество с Зума
Компания Adidas разорвала контракт с Куртом Зума после скандала с избиением защитником "Вест Хэма" своей кошки.
Ранее в среду "Вест Хэм" оштрафовал Зума на четверть миллиона фунтов. Вдобавок у Курта как у живодера изъявил обоих питомцев.
На этом плохие новости для Зума не закончились. Компания Adidas, которая была персональным спонсором Курта по бутсам, объявила о немедленном прекращении сотрудничества с 27-летним французом.
Волна общественного негодования дошла и до "Вест Хэма". Страховая и инвестиционная компания Vitality приостановила сотрудничество с "молотобойцами", оставшись недовольной реакцией клуба на инцидент.
Накануне, напомним, "Вест Хэм" позволил Зума сыграть все 90 минут матча против "Уотфорда", а главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес, хоть и осудил действия Курта, пообещал продолжать ставить экс-игрока "Челси" в состав.
09.02.2022 21:00
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Ебать сколько шума из-за кошек. В детстве мы ловили кошек и убивали с арбалетой, бросали с многоэтажек и ничего нам за это никто даже слово не сказал. Вот только это Европа. Там ценности людей и животных на первом месте. Вот только портят эти ценности пидары и радужные. В целом молодцы Европейцы.
https://yandex.kz/images/touch/search?text=мансити%20гей%20клуб&;source=tabbar&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEClGdO3WkAEDsxD.jpg&rpt=simage
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У пенсов воспитаники уникальные)
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Похоже, что у кошаков оказались влиятельные покровители!
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Нехер было кота херачить! Отбили зуме голову мячом видимо, раз там пусто как в сахаре!!!
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Объективно говоря, такие как цума не должны размножаться. И дело даже не в избитой кошке
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дол6оё6ы, что Курт, что брат.
за разбитую вазу и светильник - прое6ал в разы больше, так ещё и карьеру может закончить вскоре..и останется в памяти болельщиков живодёром..
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да уж, уже и на клуб давят хоть они и оштрафовали его, и я соглашусь, кошка не баба, у нее нет возможности просто уйти, она не спит за деньги, просто живет, а вот брат долбоеб который решил по приколу слить видео в сеть, теперь не в ответе
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жЫзнь. Чувак всю карьеру кровью и потом достигал то, что имеет, а какой то додик родственник снял факап и захерачил ему репутацию
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