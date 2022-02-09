Adidas прекратила сотрудничество с Зума

Курт Зума Компания Adidas разорвала контракт с Куртом Зума после скандала с избиением защитником "Вест Хэма" своей кошки.

Ранее в среду "Вест Хэм" оштрафовал Зума на четверть миллиона фунтов. Вдобавок у Курта как у живодера изъявил обоих питомцев.

На этом плохие новости для Зума не закончились. Компания Adidas, которая была персональным спонсором Курта по бутсам, объявила о немедленном прекращении сотрудничества с 27-летним французом.

Волна общественного негодования дошла и до "Вест Хэма". Страховая и инвестиционная компания Vitality приостановила сотрудничество с "молотобойцами", оставшись недовольной реакцией клуба на инцидент.

Накануне, напомним, "Вест Хэм" позволил Зума сыграть все 90 минут матча против "Уотфорда", а главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес, хоть и осудил действия Курта, пообещал продолжать ставить экс-игрока "Челси" в состав.


Метки Adidas, Vitality, Вест Хэм, Зума, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 09.02.2022 22:26 # mansoor
    Ебать сколько шума из-за кошек. В детстве мы ловили кошек и убивали с арбалетой, бросали с многоэтажек и ничего нам за это никто даже слово не сказал. Вот только это Европа. Там ценности людей и животных на первом месте. Вот только портят эти ценности пидары и радужные. В целом молодцы Европейцы.

    https://yandex.kz/images/touch/search?text=мансити%20гей%20клуб&;source=tabbar&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEClGdO3WkAEDsxD.jpg&rpt=simage

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  2. largo-winch 09.02.2022 22:18 # largo-winch
    У пенсов воспитаники уникальные)

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  3. fc-oil 09.02.2022 22:11 # fc-oil
    Похоже, что у кошаков оказались влиятельные покровители!

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  4. london4ik 09.02.2022 22:03 # london4ik
    Нехер было кота херачить! Отбили зуме голову мячом видимо, раз там пусто как в сахаре!!!

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  5. mugabe 09.02.2022 21:43 # mugabe
    Объективно говоря, такие как цума не должны размножаться. И дело даже не в избитой кошке

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  6. h22o 09.02.2022 21:29 # h22o
    дол6оё6ы, что Курт, что брат.
    за разбитую вазу и светильник - прое6ал в разы больше, так ещё и карьеру может закончить вскоре..и останется в памяти болельщиков живодёром..

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  7. tursa 09.02.2022 21:23 # tursa
    да уж, уже и на клуб давят хоть они и оштрафовали его, и я соглашусь, кошка не баба, у нее нет возможности просто уйти, она не спит за деньги, просто живет, а вот брат долбоеб который решил по приколу слить видео в сеть, теперь не в ответе

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  8. beatles-red 09.02.2022 21:16 # beatles-red
    жЫзнь. Чувак всю карьеру кровью и потом достигал то, что имеет, а какой то додик родственник снял факап и захерачил ему репутацию

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