"Рома" планирует вернуться за Джакой

"Рома" планирует возобновить свой интерес к полузащитнику "Арсенала" Граниту Джаке грядущим летом.

Из-за травмы и дисциплинарный проблем Джака провел только 10 матчей за "Арсенал" в этом сезоне, но остается ключевым игроком для главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Неровно дышит к Граниту и наставник "Ромы" Жозе Моуриньо, который пытался переманить экс-полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" еще прошлым летом.



Как утверждает Football.London, Джака остается на радаре у Моуриньо, и после окончания этого сезона "Рома" собирается предпринять еще одну попытку купить 29-летнего швейцарца.



Добавим, что контракт Джаки с "Арсеналом" истекает в 2024 году.