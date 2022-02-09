"Рома" планирует вернуться за Джакой
"Рома" планирует возобновить свой интерес к полузащитнику "Арсенала" Граниту Джаке грядущим летом.
Из-за травмы и дисциплинарный проблем Джака провел только 10 матчей за "Арсенал" в этом сезоне, но остается ключевым игроком для главного тренера "канониров" Микеля Артеты.
Неровно дышит к Граниту и наставник "Ромы" Жозе Моуриньо, который пытался переманить экс-полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" еще прошлым летом.
Как утверждает Football.London, Джака остается на радаре у Моуриньо, и после окончания этого сезона "Рома" собирается предпринять еще одну попытку купить 29-летнего швейцарца.
Добавим, что контракт Джаки с "Арсеналом" истекает в 2024 году.
09.02.2022 20:00
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