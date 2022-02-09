Конте намекнул, что Эриксен вернется в "Тоттенхэм" летом

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте намекнул, что полузащитник Кристиан Эриксен может вернуться к "шпорам" летом.

В прошлом месяце Эриксен заключил контракт до конца сезона с "Брентфордом", выбрав команду своего соотечественника Томаса Франка для возобновления карьеры после перенесенной во время Евро-2020 остановки сердца.



В свое время Эриксен провел шесть с половиной сезонов за "Тоттенхэм", а также два года выступал у Конте в "Интере", поэтому Антонио не исключает свое воссоединение с 29-летним датчанином.



"Эриксен определенно является частью истории "Тоттенхэма". Возвращение сюда было бы хорошей возможностью для него, для меня, для клуба".



"Но сейчас он перешел в "Брентфорд", пускай только на шесть месяцев. Время покажет, что случится".



"Я буду первым, кто обрадуется, снова увидев его на поле, потому что мы провели хорошее время вместе в "Интере".



"Мы выиграли лигу, мы провели два важных сезона вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем. Никогда не знаешь, как все сложится".



"Было бы хорошо снова поработать вместе", — цитирует Конте Sky Sports.