Конте намекнул, что Эриксен вернется в "Тоттенхэм" летом

Антонио Конте и Кристиан Эриксен Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте намекнул, что полузащитник Кристиан Эриксен может вернуться к "шпорам" летом.

В прошлом месяце Эриксен заключил контракт до конца сезона с "Брентфордом", выбрав команду своего соотечественника Томаса Франка для возобновления карьеры после перенесенной во время Евро-2020 остановки сердца.

В свое время Эриксен провел шесть с половиной сезонов за "Тоттенхэм", а также два года выступал у Конте в "Интере", поэтому Антонио не исключает свое воссоединение с 29-летним датчанином.

"Эриксен определенно является частью истории "Тоттенхэма". Возвращение сюда было бы хорошей возможностью для него, для меня, для клуба".

"Но сейчас он перешел в "Брентфорд", пускай только на шесть месяцев. Время покажет, что случится".

"Я буду первым, кто обрадуется, снова увидев его на поле, потому что мы провели хорошее время вместе в "Интере".

"Мы выиграли лигу, мы провели два важных сезона вместе. Я желаю ему всего наилучшего в будущем. Никогда не знаешь, как все сложится".

"Было бы хорошо снова поработать вместе", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Брентфорд, Конте, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2022 19:00

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