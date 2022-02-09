Зума лишили кошек и оштрафовали на 250 тыс. фунтов

Курт Зума Защитник "Вест Хэма" Курт Зума лишился своих кошек и был оштрафован клубом на четверть миллиона фунтов.

Уже более 150 тысяч людей подписали онлайн-петицию с призывом наказать Зума за жестокое обращение со своим питомцем.

Накануне "Вест Хэм" уже осудил действия своего игрока, а сегодня выпустил новое заявление по поводу 27-летнего француза.

Лондонский клуб сообщает, что Зума был оштрафован "на максимально разрешенную сумму". Речь идет о двух недельных зарплатах или 250 тыс. фунтов, как предполагает The Independent.

Всю сумму штрафа "молотобойцы" обещают направить на поддержку благотворительных организаций, которые заботятся о животных.

Кроме того в ситуацию вмешалось Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), которое изъяло обеих кошек из семьи Зума.


Метки Вест Хэм, Зума, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2022 18:00

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  1. zhenk- 09.02.2022 19:20 # zhenk-
    реальные дебилы.
    если б он пинанул кошака как мяч пинает, то от кошака ничего бы не осталось.
    а так... просто мягко обяснил, что на стол нельзя лазить.
    сама кошка будет в афиге, как хорошо ей жилось до этого и как щас

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  2. arthur-naprimer 09.02.2022 19:14 # arthur-naprimer
    Мда, о соразмерности наказания эти ебанутые видимо не слыхали.

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  3. farot 09.02.2022 19:10 # farot
    Игра за портовый клуб дает о себе знать

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  4. felix-the-cat 09.02.2022 18:57 # felix-the-cat
    Обычный пенс
    У них все такие дауны

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  5. superperez101 09.02.2022 18:39 # superperez101
    пенс есть пенс

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  6. asnural 09.02.2022 18:37 # asnural
    Зума теперь пинает своего брата слившего видос

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  7. maximka 09.02.2022 18:35 # maximka
    бабуина ему подарите...они общий язык найдут

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  8. h22o 09.02.2022 18:17 # h22o
    брат-то ещё жив? или уже убит паро

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  9. vyrentz 09.02.2022 18:14 # vyrentz
    Пинсопитек обычный

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  10. bezviz 09.02.2022 18:12 # bezviz
    разве на этом е6але читается хоть толика ума и интеллекта?

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  11. rhymo 09.02.2022 18:10 # rhymo
    Зума так же известный как "Убийца Котов"

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