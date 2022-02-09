Зума лишили кошек и оштрафовали на 250 тыс. фунтов

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума лишился своих кошек и был оштрафован клубом на четверть миллиона фунтов.

Уже более 150 тысяч людей подписали онлайн-петицию с призывом наказать Зума за жестокое обращение со своим питомцем.



Накануне "Вест Хэм" уже осудил действия своего игрока, а сегодня выпустил новое заявление по поводу 27-летнего француза.



Лондонский клуб сообщает, что Зума был оштрафован "на максимально разрешенную сумму". Речь идет о двух недельных зарплатах или 250 тыс. фунтов, как предполагает The Independent.



Всю сумму штрафа "молотобойцы" обещают направить на поддержку благотворительных организаций, которые заботятся о животных.



Кроме того в ситуацию вмешалось Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), которое изъяло обеих кошек из семьи Зума.