Зума лишили кошек и оштрафовали на 250 тыс. фунтов
Защитник "Вест Хэма" Курт Зума лишился своих кошек и был оштрафован клубом на четверть миллиона фунтов.
Уже более 150 тысяч людей подписали онлайн-петицию с призывом наказать Зума за жестокое обращение со своим питомцем.
Накануне "Вест Хэм" уже осудил действия своего игрока, а сегодня выпустил новое заявление по поводу 27-летнего француза.
Лондонский клуб сообщает, что Зума был оштрафован "на максимально разрешенную сумму". Речь идет о двух недельных зарплатах или 250 тыс. фунтов, как предполагает The Independent.
Всю сумму штрафа "молотобойцы" обещают направить на поддержку благотворительных организаций, которые заботятся о животных.
Кроме того в ситуацию вмешалось Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), которое изъяло обеих кошек из семьи Зума.
09.02.2022 18:00
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реальные дебилы.
если б он пинанул кошака как мяч пинает, то от кошака ничего бы не осталось.
а так... просто мягко обяснил, что на стол нельзя лазить.
сама кошка будет в афиге, как хорошо ей жилось до этого и как щас
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Мда, о соразмерности наказания эти ебанутые видимо не слыхали.
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Игра за портовый клуб дает о себе знать
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Обычный пенс
У них все такие дауны
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пенс есть пенс
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Зума теперь пинает своего брата слившего видос
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бабуина ему подарите...они общий язык найдут
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брат-то ещё жив? или уже убит паро
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Пинсопитек обычный
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разве на этом е6але читается хоть толика ума и интеллекта?
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Зума так же известный как "Убийца Котов"
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