Артета: "Я был решением, а не проблемой для Обамеянга"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он был "решением, а не проблемой" в отношениях с нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Разорвав свой контракт с "Арсеналом" и присоединившись к "Барселоне" на прошлой неделе, Обамеянг назвал Артету единственным, с кем у него были проблемы на "Эмирейтс".



В преддверии выезда к "Вулверхэмптону" Микель отреагировал на эти слова, дав понять, что не согласен с мнением игрока сборной Габона.



"Это его мнение. Так он считает, так он сказал, и нужно уважать это".



"Я благодарен за все то, что Ауба сделал для клуба и для меня, пока я здесь. И себя я вижу решением, а не проблемой. Я был решением, 100 процентов, и я могу сказать это, глядя в глаза любому".



"Конечно, я многое делал неправильно. Но я всегда старался поступать в лучших интересах — не себя, но клуба и команды".



"Думаю, все закончилось наилучшим образом для каждого. Когда меняется контекст, то перемены — это часть футбола".



"Не имеет значения, что было вчера. Важно, что мы делаем сегодня и что собираемся делать в будущем. Ты должен принимать решения, и все мы решили, что лучше всего будет расстаться и отправить его в "Барсу".



"Мы провели несколько встреч, и это было коллективное решение игрока, клуба и агента", — цитирует Артету Sky Sports.