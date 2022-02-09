Зума могут посадить в тюрьму на четыре года во Франции
Защитнику "Вест Хэма" Курту Зума может грозить до четырех лет тюрьмы на родине во Франции за избиение свой кошки.
Извинившись за скандальную видеозапись, на которой он пинает и бьет по морде своего домашнего питомца, накануне Зума принял участие в матче Премьер-Лиги против "Уотфорда".
Однако говорить о том, что эта история осталась позади, преждевременно — волна общественного недовольства продолжает набирать обороты.
Как сообщает Daily Mail, сейчас в прокуратуру Парижа поступила официальная жалоба на Зума от юристов фонда 30 Million Friends — крупнейшей во Франции организации по защите прав животных.
Учитывая ужесточение французский законов в отношении защиты животных в 2021 году, Зума может грозить тюремный срок до четырех лет и штраф до 50 тысяч фунтов.
Примечательно, что отягчающими обстоятельствами являются проявление жестокости в отношении животного перед другими людьми и принадлежность животного агрессору. Это как раз случай Зума, чьи действия снимал на телефон его брат.
09.02.2022 16:00
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Душитель котов, второй Шариков, тупая чёрная гнида)
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Ем собачку раз в мес, считай вообще четвертовать
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это же пенс равно уебок - впаять пожизненное
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в рашке столько за убийство человека дают, и то далеко не всегда, а в европе только за то что пнул кота ногой и пару раз постучал по морде, зума конечно мразь но е6ать разница в законах разительная, вот и понимаешь где хочется жить и к чему стремиться а откуда хочешь свалить всем сердцем
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До сих пор удивляюсь какой же брат тупой, типа давай залью в сеть какой ты дебил вот смеху будет
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пожизненное впаять тупой черной гниде!
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