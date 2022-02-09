Магуайр винит дождь в своей желтой карточке
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр обвинил дождь в своей желтой карточке в матче против "Бернли" накануне.
Рефери Майк Дин откровенно пожалел Магуайра, когда вскоре после ответного гола "Бернли" (1:1) Харри еще раз упустил Джея Родригеса и был вынужден нарушать правила.
Дин не увидел фола последней надежды и оставил в игре Магуайра, который свою неповоротливость во втором тайме объясняет погодными условиями.
"Во втором тайме поднялся ветер и дождь хлестал нам прямо в лицо, поэтом было так тяжело укротить летящий мяч".
"В случае с моей желтой карточкой мы оба не смогли завладеть мячом. Это были тяжелые условия, но в первом тайме мы показали, что можем хорошо играть и создавать моменты, если опустить мяч на газон".
"Погодные условия — не оправдание, потому что мы были очень хороши в первом тайме и должны были выигрывать матч", — сообщил Магуайр MUTV.
09.02.2022 15:00
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Человек дождя
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«Шум лондонского метро мешал нам сконцентрируется»
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и трава высокая )
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телега ебаная, напривозила половину голов в этом сезоне и еще хватает совести винить дождь, позорник косолапый, джонс не игравший 2 года на порядок лучше этого бренища, но сральник продолжает доверять этому уебану
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Как будто в Сауд. Аравии играет, дождь на редкость
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Жёлтенький дождь !
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"Во втором тайме поднялся ветер и золотой дождь хлестал нам прямо в лицо, поэтом было так тяжело укротить желание открыть рот", — сообщил Магуайр MUTV.
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