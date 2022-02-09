Магуайр винит дождь в своей желтой карточке

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр обвинил дождь в своей желтой карточке в матче против "Бернли" накануне.

Рефери Майк Дин откровенно пожалел Магуайра, когда вскоре после ответного гола "Бернли" (1:1) Харри еще раз упустил Джея Родригеса и был вынужден нарушать правила.



Дин не увидел фола последней надежды и оставил в игре Магуайра, который свою неповоротливость во втором тайме объясняет погодными условиями.



"Во втором тайме поднялся ветер и дождь хлестал нам прямо в лицо, поэтом было так тяжело укротить летящий мяч".



"В случае с моей желтой карточкой мы оба не смогли завладеть мячом. Это были тяжелые условия, но в первом тайме мы показали, что можем хорошо играть и создавать моменты, если опустить мяч на газон".



"Погодные условия — не оправдание, потому что мы были очень хороши в первом тайме и должны были выигрывать матч", — сообщил Магуайр MUTV.