Магуайр винит дождь в своей желтой карточке

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр обвинил дождь в своей желтой карточке в матче против "Бернли" накануне.

Рефери Майк Дин откровенно пожалел Магуайра, когда вскоре после ответного гола "Бернли" (1:1) Харри еще раз упустил Джея Родригеса и был вынужден нарушать правила.

Дин не увидел фола последней надежды и оставил в игре Магуайра, который свою неповоротливость во втором тайме объясняет погодными условиями.

"Во втором тайме поднялся ветер и дождь хлестал нам прямо в лицо, поэтом было так тяжело укротить летящий мяч".

"В случае с моей желтой карточкой мы оба не смогли завладеть мячом. Это были тяжелые условия, но в первом тайме мы показали, что можем хорошо играть и создавать моменты, если опустить мяч на газон".

"Погодные условия — не оправдание, потому что мы были очень хороши в первом тайме и должны были выигрывать матч", — сообщил Магуайр MUTV.


Метки Бернли, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.02.2022 15:00

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  1. gin 09.02.2022 15:55 # gin
    Человек дождя

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  2. gerrard08 09.02.2022 15:53 # gerrard08
    «Шум лондонского метро мешал нам сконцентрируется»

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  3. vals1702 09.02.2022 15:45 # vals1702
    и трава высокая )

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  4. wwwxxx 09.02.2022 15:29 # wwwxxx
    телега ебаная, напривозила половину голов в этом сезоне и еще хватает совести винить дождь, позорник косолапый, джонс не игравший 2 года на порядок лучше этого бренища, но сральник продолжает доверять этому уебану

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  5. seregaball 09.02.2022 15:11 # seregaball
    Как будто в Сауд. Аравии играет, дождь на редкость

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  6. quavo 09.02.2022 15:08 # quavo
    Жёлтенький дождь !

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  7. mrjingles 09.02.2022 15:07 # mrjingles
    "Во втором тайме поднялся ветер и золотой дождь хлестал нам прямо в лицо, поэтом было так тяжело укротить желание открыть рот", — сообщил Магуайр MUTV.

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